Хто частіше хворіє на рак: вчені назвали, хто в зоні ризику
Німецькі вчені пояснили, чому рак у чоловіків та жінок прогресує по-різному. Зокрема вони визначили новий маркер, який тепер можна використовувати для діагностики для своєчасного запобігання розвиткові метастазів.
Про це пише Technical University of Munich.
Що показало дослідження
Так, деякі небезпечні захворювання протікають набагато важче у чоловіків, ніж у жінок. До цих захворювань відноситься коронавірус або ж навіть рак.
Вчені виявилося, що в крові чоловіків спостерігається більш висока концентрація білка TIMP1. Він підвищує ризики смертності від різних типів раку.
Тому подальші спостереження показали, що цей же біомаркер передбачає ризики поширення метастазів в печінку. Це призводить до смерті при пухлині підшлункової залози, кишківника, меланомі.
Як відомо, що саме метастази посилюють прогноз хвороби. Допомогти може тільки своєчасна діагностика і таргетна терапія, спрямована на TIMP1, які знизать кількість смертельних випадків від раку у чоловіків.
Надалі фахівці хочуть визначити початкову причину, чому концентрація TIMP1 у чоловіків підвищена.
Як захиститися від раку
Майже половини смертей від раку можна було б уникнути, якби всі хворі, бувши ще здоровими, дотримувалися правильного способу життя, а саме:
- Не куріть;
- Звільнили свій дім від тютюнового диму. Пасивне куріння також шкодить здоров’ю;
- Підтримували здорову масу тіла;
- Були фізично активними у повсякденному житті;
- Дотримуйтесь здорового раціону: вживайте в їжу велику кількість цільних злаків, зернобобових, овочів і фруктів, обмежте вживання висококалорійних продуктів (з високим вмістом цукру або жиру);
- Повністю відмовтеся від алкоголю;
- На робочому місці захищайте себе від впливу речовин, які викликають рак. Дотримуйтесь правил з охорони та гігієни праці;
- Для жінок. Якщо є така можливість, годуйте свою дитину грудьми. Грудне вигодовування знижує ризик розвитку раку у матері;
- Подбайте про те, щоб ваші діти вакцинувалися від гепатиту B (новонароджені) та вірусу папіломи людини (дівчатка);
- Обстежтеся на такі види раку:рак кишківника (чоловіки і жінки), рак простати (чоловіки), рак грудної залози (жінки) та рак шийки матки (жінки).
Рак – це хвороба, яку можна ефективно лікувати на ранніх стадіях. Але щоб виявити її в зародку, необхідно пройти діагностичне обстеження, яким більшість громадян нехтують.
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