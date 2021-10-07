Хто частіше хворіє на рак: вчені назвали, хто в зоні ризику

Німецькі вчені пояснили, чому рак у чоловіків та жінок прогресує по-різному. Зокрема вони визначили новий маркер, який тепер можна використовувати для діагностики для своєчасного запобігання розвиткові метастазів.

Що показало дослідження

Так, деякі небезпечні захворювання протікають набагато важче у чоловіків, ніж у жінок. До цих захворювань відноситься коронавірус або ж навіть рак.

Вчені виявилося, що в крові чоловіків спостерігається більш висока концентрація білка TIMP1. Він підвищує ризики смертності від різних типів раку.

Тому подальші спостереження показали, що цей же біомаркер передбачає ризики поширення метастазів в печінку. Це призводить до смерті при пухлині підшлункової залози, кишківника, меланомі.

Як відомо, що саме метастази посилюють прогноз хвороби. Допомогти може тільки своєчасна діагностика і таргетна терапія, спрямована на TIMP1, які знизать кількість смертельних випадків від раку у чоловіків.

Надалі фахівці хочуть визначити початкову причину, чому концентрація TIMP1 у чоловіків підвищена.

Як захиститися від раку

Майже половини смертей від раку можна було б уникнути, якби всі хворі, бувши ще здоровими, дотримувалися правильного способу життя, а саме:

Не куріть;

Звільнили свій дім від тютюнового диму. Пасивне куріння також шкодить здоров’ю;

Підтримували здорову масу тіла;

Були фізично активними у повсякденному житті;

Дотримуйтесь здорового раціону: вживайте в їжу велику кількість цільних злаків, зернобобових, овочів і фруктів, обмежте вживання висококалорійних продуктів (з високим вмістом цукру або жиру);

Повністю відмовтеся від алкоголю;

На робочому місці захищайте себе від впливу речовин, які викликають рак. Дотримуйтесь правил з охорони та гігієни праці;

Для жінок. Якщо є така можливість, годуйте свою дитину грудьми. Грудне вигодовування знижує ризик розвитку раку у матері;

Подбайте про те, щоб ваші діти вакцинувалися від гепатиту B (новонароджені) та вірусу папіломи людини (дівчатка);

Обстежтеся на такі види раку:рак кишківника (чоловіки і жінки), рак простати (чоловіки), рак грудної залози (жінки) та рак шийки матки (жінки).

Рак – це хвороба, яку можна ефективно лікувати на ранніх стадіях. Але щоб виявити її в зародку, необхідно пройти діагностичне обстеження, яким більшість громадян нехтують.