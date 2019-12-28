Чаша переполнена: Притула жестко отреагировал на возможный обмен беркутовцев

Сергей Притула прокомментировал возможный обмен бывших беркутовцев на украинских пленных, удерживаемых в России. Как известно, силовики, обвиняемые в расстрелах людей на Майдане, теперь могут остаться без приговоров. Свою реакцию на такой обмен шоумен и волонтер выразил на странице в Facebook.

Притула подчеркнул, что чаша терпения народа может переполнится очень быстро. Для этого он вспомнил события, которые происходили ранее в Украине.

"Чаша набирается быстро. И каждая капля имеет шанс стать последней. Для кого-то, как для Яныка, это заканчивается революцией. Для кого-то, как для Виктора Андреевича или Петра Алексеевича, болезненным поражением на выборах. Владимир Александрович решил не изобретать велосипед. Отвели войска, а ничего не поменялось. Кап! На время досудебного следствия закрыли боевых офицеров, просили взять на поруки Герои Украины, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и руководитель патрульной полиции Украины. Закрыли волонтеров, дело которых трещит по швам и сшивается белыми нитками", - написал Притула.

Волонтер и ведущий отметил, что после того, как убийц людей на Майдане (беркутовцев) включили в обмен пленными, чаша терпения у людей переполнилась. Притула спрашивает, почему не происходит обмен пленными по схеме "всех на всех".

"Сейчас в Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы заблокировать возможность вывоза и последующего обмена "беркутов". Среди этих людей нет ни одного, кто бы не хотел возвращения наших пленных домой. Но все они хотят понимать, по какому принципу и кто формирует списки на обмен? Почему не происходит обещанный обмен "всех на всех"? Почему в списки на обмен включили людей, которым даже приговор не вынесли? Согласно какой нормы закона? Как ГПУ собирается завершать дело Небесной Сотни, если единую нить - стрелков мы отдаем Путину? Чаша переполнена. Пружинка сжалась", - резюмировал Притула.

Напомним, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен. Об этом заявил прокурор Сергей Куцый. Обмен должен состояться 29 декабря на КПВВ "Майорск"