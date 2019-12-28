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Суд по делу "беркутовцев" отказал в отводе новой группы прокуроров

Новости » Политика     28.12.2019 - 13:25
Суд по делу "беркутовцев" отказал в отводе новой группы прокуроров
Фото: суд по делу "беркутовцев" (РБК-Украина)

Суд разрешил новой группе прокуроров участвовать в процессе

Киевский апелляционный суд, который сегодня рассматривает жалобу на содержание бывших "беркутовцев" под стражей, отказал в отводе новой группы прокуроров. Соответствующее решение объявила судья Маргарита Васильева, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, после того, как Генпрокуратура отозвала группу прокуроров, которая несколько лет ведет дело о расстрелах на Майдане, потерпевшие объявили отвод новой группе. Предполагается, что группу прокуроров сменили, чтобы обеспечить освобождение подсудимых для обмена пленными.

В итоге судья Васильева отказала в отводе прокуроров, заседание по смене меры пресечения продолжается.

Напомним, сегодня Фрунзенский районный суд Харькова подтвердил, что вина Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова в деле о теракте у Дворца спорта доказана. Их приговорили к пожизненному лишению свободы и сразу отпустили из-под стражи для участия в обмене пленными, который пройдет завтра в Донецкой области. Формально их освободили под личное обязательство, пока приговор не вступил в силу.

Суд продолжил рассмотрение дела "беркутовцев", старых прокуроров исключили из процесса
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