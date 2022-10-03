UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Час прощатися": відомий український актор розлучився з дружиною після семи років шлюбу

Костянтин Войтенко розлучився з дружиною (instagram.com/kostiantynvoitenko)
Автор: Тетяна Самарук

Український актор Костянтин Войтенко, який відомий за ролями в серіалах "Село на мільйон", "Коли ми вдома", розлучився з дружиною Валентиною після семи років шлюбу.

Про це в Instagram розповіла колишня дружина актора.

Зокрема, у родині давно були проблеми, адже пара часто розходилась та сходилась. Але цього разу, судячи з усього, пара прийняла остаточне рішення про розлучення.

Валентина зазначила, що це вже остаточне рішення, і більше вони не будуть разом. Також вона поділилася, що вже повернула собі дівоче прізвище.

"Я повертаю своє дівоче прізвище - Марініна. Чому? Бо ера життя Валентини Войтенко добігла кінця. Час прощатися. Я більше не дружина Кості. І не хочу носити його прізвище. Напевно, це останній з етапів від'єднання, яких вже відбулося чимало. Зустрічайте та запам'ятовуйте, Валентину Марініну", - розповіла вона.

Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбу (instagram.com/kostiantynvoitenko)

Вперше про проблеми у сім'ї Костянтин зізнався в ефірі "Танців з зірками". Тоді він заявив, що вони з дружиною переживають складний період і у їхніх стосунках сталася криза. Пара була на межі розлучення та не жила разом.

Додамо, що Костянтин та Валентина одружилися у серпні 2015 року. Вони разом виховують доньку Емілію, яка народилася у грудні 2016 року.

.

Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбу (instagram.com/kostiantynvoitenko)

Раніше ми повідомляли, що що зірка Голлівуду Сильвестр Сталлоне розлучається зі своєю дружиною після 25 років шлюбу.

Також ми писали, що Валерій Харчишин розлучився з дружиною. Відомо, що в артиста нове кохання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Костянтин Войтенкорозлученняактер