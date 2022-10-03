"Час прощатися": відомий український актор розлучився з дружиною після семи років шлюбу

Зокрема, у родині давно були проблеми, адже пара часто розходилась та сходилась. Але цього разу, судячи з усього, пара прийняла остаточне рішення про розлучення.

Валентина зазначила, що це вже остаточне рішення, і більше вони не будуть разом. Також вона поділилася, що вже повернула собі дівоче прізвище.

"Я повертаю своє дівоче прізвище - Марініна. Чому? Бо ера життя Валентини Войтенко добігла кінця. Час прощатися. Я більше не дружина Кості. І не хочу носити його прізвище. Напевно, це останній з етапів від'єднання, яких вже відбулося чимало. Зустрічайте та запам'ятовуйте, Валентину Марініну", - розповіла вона.

Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбу (instagram.com/kostiantynvoitenko)

Вперше про проблеми у сім'ї Костянтин зізнався в ефірі "Танців з зірками". Тоді він заявив, що вони з дружиною переживають складний період і у їхніх стосунках сталася криза. Пара була на межі розлучення та не жила разом.

Додамо, що Костянтин та Валентина одружилися у серпні 2015 року. Вони разом виховують доньку Емілію, яка народилася у грудні 2016 року.

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Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбу (instagram.com/kostiantynvoitenko)