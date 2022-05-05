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Валерий Харчишин развелся с женой после 13 лет брака. У артиста - новая любовь

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 16:13
Валерий Харчишин развелся с женой после 13 лет брака. У артиста - новая любовь Валерий Харчишин и его бывшая жена Юлия (фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn)
Автор: Дмитрий Войналович

Известный украинский певец, лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин развелся с женой после 13 лет брака.

Это известие 47-летний артист сообщил в своем Facebook.

Музыкант начал свое сообщение с напоминания, что российские оккупанты разрушили его дом, который он "строил для семьи всю свою жизнь".

В том доме под Гостомелем жили его дети (у Валерия трое сыновей) и официальная жена - Юлия Кузминская.

"К сожалению, жизнь не всегда является такой, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда она меняется независимо от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме и имел/имею другие отношения", - признался артист.

Валерий Харчишин развелся с женой после 13 лет брака. У артиста - новая любовь

Валерий и Юлия (фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn)

При этом рокер уверяет: делал и будет делать все возможное в дальнейшем, чтобы ускорить победу нашего государства и отстроить тот дом, чтобы его у его детей "была своя Украина и им было куда вернуться".

"Чтобы они не потеряли это ощущение "дома". И ни одна дрянь не помешает мне это сделать. Спасибо за понимание", - резюмировал музыкант.

Валерий Харчишин развелся с женой после 13 лет брака. У артиста - новая любовь

Валерий Харчишин развелся с женой после 13 лет брака. У артиста - новая любовь

Уже бывшая жена Харчишина - Юлия (фото: facebook.com/yulia.kuzminska)

С кем сейчас встречается Харчишин - он не рассказывает.

Сейчас он со своей группой находятся за границей, где в рамках благотворительного тура "Хто, якщо не ми?" ДР дает концерты в поддержку украинцев.

Заметим, что этой весной также расстались Надя Дорофеева и Дантес.

И уже известно, кто стал новым возлюбленным певицы.

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Валерий Харчишин
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