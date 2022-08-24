Сильвестр Сталлоне разводится: 25-летний брак "безвозвратно разрушен"
Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне разводится со своей женой Дженнифер (в девичестве Флавин), которая и стала инициатором расторжения брака, который длился 25 лет.
Об этом 24 августа передает американское издание Closer.
54-летняя Дженнифер Сталлоне подала на развод в прошлую пятницу, 19 августа. Она подала соответствующие документы в округе Палм-Бич, штат Флорида.
Знаменитый 76-летний актер и режиссер через своего представителя отметил в заявлении, что любит свою семью, и "мы мирно и конфиденциально решаем эти личные проблемы".
Сильвестр Сталлоне сделал тату на плече с портретом жены Дженнифер (фото: instagram.com/officialslystallone)
Согласно судебным документам, полученным журналистами, Дженнифер заявляет, что "брак между сторонами безвозвратно разрушен". Она намерена вернуть свое имя до замужества Дженнифер Ли Флавин, и просит, чтобы определенные активы и обязательства, которые они накопили за 25 лет брака, были "справедливо распределены".
В документах Дженнифер утверждала, что "муж преднамеренно растратил семейное имущество, что оказало "неблагоприятное экономическое воздействие на семейное имущество".
Сильвестр Сталлоне со своим любимым псом (фото: instagram.com/officialslystallone)
В документах предлагалось, чтобы звезде боевиков было "запрещено продавать, передавать, уступать, обременять или распоряжаться любыми активами во время рассмотрения этого дела".
Дженнифер также требует "исключительного использования и проживания в семейной резиденции во время рассмотрения этого дела".
Сильвестр Сталлоне в настоящее время находится в Оклахома-Сити, где снимается в предстоящем сериале "Король Талсы" студии "Paramount+".
Слай и Дженнифер познакомились в 1988 году. В то время актер уже был мега-популярным после выхода фильмов "Рокки" и "Рэмбо. Первая кровь".
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в мае 1997 года (фото: instagram.com/jenniferflavinstallone)
Сильвестр Сталлоне был дважды женат: на Саше Зак в 197-1985 годах и Бриджит Нильсен в 1985–1987 годах, и был отцом двух сыновей, Сейджа и Сергео, от первого брака.
У Сталлоне и Дженнифер трое детей: дочери София Роуз, Систин Роуз и Скарлет Роуз.
Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер и дочерьми (фото: instagram.com/jenniferflavinstallone)
Напомним, буквально на днях стало известно о разводе Виталия Кличко, боксерским талантом которого Сталлоне восхищается много лет. Чемпион мира и мэр Киева сообщил о бракоразводном процессе со своей женой Натальей после 26 лет брака.
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