Сильвестр Сталлоне разводится: 25-летний брак "безвозвратно разрушен"

Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне разводится со своей женой Дженнифер (в девичестве Флавин), которая и стала инициатором расторжения брака, который длился 25 лет.

54-летняя Дженнифер Сталлоне подала на развод в прошлую пятницу, 19 августа. Она подала соответствующие документы в округе Палм-Бич, штат Флорида.

Знаменитый 76-летний актер и режиссер через своего представителя отметил в заявлении, что любит свою семью, и "мы мирно и конфиденциально решаем эти личные проблемы".

Сильвестр Сталлоне сделал тату на плече с портретом жены Дженнифер (фото: instagram.com/officialslystallone)

Согласно судебным документам, полученным журналистами, Дженнифер заявляет, что "брак между сторонами безвозвратно разрушен". Она намерена вернуть свое имя до замужества Дженнифер Ли Флавин, и просит, чтобы определенные активы и обязательства, которые они накопили за 25 лет брака, были "справедливо распределены".

В документах Дженнифер утверждала, что "муж преднамеренно растратил семейное имущество, что оказало "неблагоприятное экономическое воздействие на семейное имущество".

Сильвестр Сталлоне со своим любимым псом (фото: instagram.com/officialslystallone)

В документах предлагалось, чтобы звезде боевиков было "запрещено продавать, передавать, уступать, обременять или распоряжаться любыми активами во время рассмотрения этого дела".

Дженнифер также требует "исключительного использования и проживания в семейной резиденции во время рассмотрения этого дела".

Сильвестр Сталлоне в настоящее время находится в Оклахома-Сити, где снимается в предстоящем сериале "Король Талсы" студии "Paramount+".

Слай и Дженнифер познакомились в 1988 году. В то время актер уже был мега-популярным после выхода фильмов "Рокки" и "Рэмбо. Первая кровь".

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в мае 1997 года (фото: instagram.com/jenniferflavinstallone)

Сильвестр Сталлоне был дважды женат: на Саше Зак в 197-1985 годах и Бриджит Нильсен в 1985–1987 годах, и был отцом двух сыновей, Сейджа и Сергео, от первого брака.

У Сталлоне и Дженнифер трое детей: дочери София Роуз, Систин Роуз и Скарлет Роуз.

Сильвестр Сталлоне с женой Дженнифер и дочерьми (фото: instagram.com/jenniferflavinstallone)