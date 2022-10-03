"Время прощаться": известный украинский актер развелся с женой после семи лет брака

В частности, в семье давно были проблемы, ведь пара часто расходилась и сходилась. Но в этот раз, судя по всему, пара приняла окончательное решение о разводе.

Валентина отметила, что это уже окончательное решение и больше они не будут вместе. Также она поделилась, что уже вернула себе девичью фамилию.

"Я возвращаю свою девичью фамилию - Маринина. Почему? Потому что эра жизни Валентины Войтенко подошла к концу. Пора прощаться. Я больше не жена Кости. И не хочу носить его фамилию. Наверное, это последний из этапов отсоединения, которых уже произошло немало. Встречайте и запоминайте, Валентину Маринину", - рассказала она.

Константин Войтенко развелся с женой после семи лет брака (instagram.com/kostiantynvoitenko)

Впервые о проблемах в семье Константин признался в эфире "Танцев со звездами". Тогда он заявил, что они с женой переживают сложный период, и в их отношениях произошел кризис. Пара была на грани развода и не жила вместе.

Добавим, что Константин и Валентина поженились в августе 2015 года. Они вместе воспитывают дочь Эмилию, которая родилась в декабре 2016 года.

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Константин Войтенко развелся с женой после семи лет брака (instagram.com/kostiantynvoitenko)