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"Час прощатися": відомий український актор розлучився з дружиною після семи років шлюбу

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Понеділок 03 жовтня 2022 12:55
"Час прощатися": відомий український актор розлучився з дружиною після семи років шлюбу Костянтин Войтенко розлучився з дружиною (instagram.com/kostiantynvoitenko)
Автор: Тетяна Самарук

Український актор Костянтин Войтенко, який відомий за ролями в серіалах "Село на мільйон", "Коли ми вдома", розлучився з дружиною Валентиною після семи років шлюбу.

Про це в Instagram розповіла колишня дружина актора.

Зокрема, у родині давно були проблеми, адже пара часто розходилась та сходилась. Але цього разу, судячи з усього, пара прийняла остаточне рішення про розлучення.

Валентина зазначила, що це вже остаточне рішення, і більше вони не будуть разом. Також вона поділилася, що вже повернула собі дівоче прізвище.

"Я повертаю своє дівоче прізвище - Марініна. Чому? Бо ера життя Валентини Войтенко добігла кінця. Час прощатися. Я більше не дружина Кості. І не хочу носити його прізвище. Напевно, це останній з етапів від'єднання, яких вже відбулося чимало. Зустрічайте та запам'ятовуйте, Валентину Марініну", - розповіла вона.

&quot;Час прощатися&quot;: відомий український актор розлучився з дружиною після семи років шлюбуКостянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбу (instagram.com/kostiantynvoitenko)

Вперше про проблеми у сім'ї Костянтин зізнався в ефірі "Танців з зірками". Тоді він заявив, що вони з дружиною переживають складний період і у їхніх стосунках сталася криза. Пара була на межі розлучення та не жила разом.

Додамо, що Костянтин та Валентина одружилися у серпні 2015 року. Вони разом виховують доньку Емілію, яка народилася у грудні 2016 року.

.&quot;Час прощатися&quot;: відомий український актор розлучився з дружиною після семи років шлюбу&quot;Час прощатися&quot;: відомий український актор розлучився з дружиною після семи років шлюбу

Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбу (instagram.com/kostiantynvoitenko)

Раніше ми повідомляли, що що зірка Голлівуду Сильвестр Сталлоне розлучається зі своєю дружиною після 25 років шлюбу.

Також ми писали, що Валерій Харчишин розлучився з дружиною. Відомо, що в артиста нове кохання.

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Костянтин Войтенко розлучення актер