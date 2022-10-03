"Время прощаться": известный украинский актер развелся с женой после семи лет брака
Украинский актер Константин Войтенко, который известен по ролям в сериалах "Село на мільйон", "Коли ми вдома", развелся с женой Валентиной после семи лет брака.
Об этом в Instagram рассказала бывшая супруга актера.
В частности, в семье давно были проблемы, ведь пара часто расходилась и сходилась. Но в этот раз, судя по всему, пара приняла окончательное решение о разводе.
Валентина отметила, что это уже окончательное решение и больше они не будут вместе. Также она поделилась, что уже вернула себе девичью фамилию.
"Я возвращаю свою девичью фамилию - Маринина. Почему? Потому что эра жизни Валентины Войтенко подошла к концу. Пора прощаться. Я больше не жена Кости. И не хочу носить его фамилию. Наверное, это последний из этапов отсоединения, которых уже произошло немало. Встречайте и запоминайте, Валентину Маринину", - рассказала она.
Константин Войтенко развелся с женой после семи лет брака (instagram.com/kostiantynvoitenko)
Впервые о проблемах в семье Константин признался в эфире "Танцев со звездами". Тогда он заявил, что они с женой переживают сложный период, и в их отношениях произошел кризис. Пара была на грани развода и не жила вместе.
Добавим, что Константин и Валентина поженились в августе 2015 года. Они вместе воспитывают дочь Эмилию, которая родилась в декабре 2016 года.
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Константин Войтенко развелся с женой после семи лет брака (instagram.com/kostiantynvoitenko)
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