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"Время прощаться": известный украинский актер развелся с женой после семи лет брака

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 12:55
"Время прощаться": известный украинский актер развелся с женой после семи лет брака Константин Войтенко развелся с женой (instagram.com/kostiantynvoitenko)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский актер Константин Войтенко, который известен по ролям в сериалах "Село на мільйон", "Коли ми вдома", развелся с женой Валентиной после семи лет брака.

Об этом в Instagram рассказала бывшая супруга актера.

В частности, в семье давно были проблемы, ведь пара часто расходилась и сходилась. Но в этот раз, судя по всему, пара приняла окончательное решение о разводе.

Валентина отметила, что это уже окончательное решение и больше они не будут вместе. Также она поделилась, что уже вернула себе девичью фамилию.

"Я возвращаю свою девичью фамилию - Маринина. Почему? Потому что эра жизни Валентины Войтенко подошла к концу. Пора прощаться. Я больше не жена Кости. И не хочу носить его фамилию. Наверное, это последний из этапов отсоединения, которых уже произошло немало. Встречайте и запоминайте, Валентину Маринину", - рассказала она.

&quot;Время прощаться&quot;: известный украинский актер развелся с женой после семи лет бракаКонстантин Войтенко развелся с женой после семи лет брака (instagram.com/kostiantynvoitenko)

Впервые о проблемах в семье Константин признался в эфире "Танцев со звездами". Тогда он заявил, что они с женой переживают сложный период, и в их отношениях произошел кризис. Пара была на грани развода и не жила вместе.

Добавим, что Константин и Валентина поженились в августе 2015 года. Они вместе воспитывают дочь Эмилию, которая родилась в декабре 2016 года.

. &quot;Время прощаться&quot;: известный украинский актер развелся с женой после семи лет брака&quot;Время прощаться&quot;: известный украинский актер развелся с женой после семи лет брака

Константин Войтенко развелся с женой после семи лет брака (instagram.com/kostiantynvoitenko)

Ранее мы сообщали, что звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне разводиться со своей женой после 25 лет брака.

Также мы писали, что Валерий Харчишин развелся с супругой. Известно, что у артиста новая любовь.

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