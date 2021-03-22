За час - через весь город: в Киеве построят 11 многоуровневых развязок (список)

Генплан Киева предусматривает строительство 11 многоуровневых транспортных развязок в городе к 2040 году. Это, по мнению городских чиновников, позволит проехать с одного конца ста до другого чуть ли не за один час.

О такой идее рассказал директор Института Генерального плана города Киева Сергей Броневицкий на своей странице в Facebook .

"Сегодня, когда в условиях локдауна киевляне вполне оправдано отдают предпочтение личному транспорту, снова коснусь транспортных проблем", - написал он.

По мнению Броневицкого, новые многоуровневые развязки помогут водителям избегать постоянных пробок.

"Что делать, если нет возможности расширять определенные улицы и увеличивать количество полос на дорожном полотне? Для избежания заторов мы в проекте Генплана Киева предусматриваем строительство многоуровневых транспортных развязок", - говорит он.

Особое внимание уделено спальным районам. Поэтому строительство развязок "целесообразно именно в периферийной части города и на левом берегу", для того, чтобы "уменьшить нагрузки от внутреннего транзитного транспорта на уличную сеть в центральной и частично в срединной зоне города".

Где именно появятся многоуровневые развязки?

Проектом Генерального плана города Киева предусмотрено строительство многоуровневых транспортных развязок:

на Харьковской площади

на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой

на проспекте Романа Шухевича

на улице Братиславской

на улице Оноре де Бальзака

на Дарницкой площади

на улице Привокзальной

возле станции метро "Черниговская"

на проспекте Академика Палладина

на Большой Окружной дороге

на площади Валерия Марченко

"В очередной раз подчеркиваю, что многоуровневые развязки не помешают нам создавать разветвленную систему общественного транспорта, который, по нашему проекту, будет играть ведущую роль в перевозке пассажиров", - пообещал Броневицкий.

В Киеве построят 11 многоуровневых развязок (facebook.com/SerhiyBronevitsky)