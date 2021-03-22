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За час - через весь город: в Киеве построят 11 многоуровневых развязок (список)

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 13:05
За час - через весь город: в Киеве построят 11 многоуровневых развязок (список) В Киеве построят новые многоуровневые развязки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Генплан Киева предусматривает строительство 11 многоуровневых транспортных развязок в городе к 2040 году. Это, по мнению городских чиновников, позволит проехать с одного конца ста до другого чуть ли не за один час.

О такой идее рассказал директор Института Генерального плана города Киева Сергей Броневицкий на своей странице в Facebook.

"Сегодня, когда в условиях локдауна киевляне вполне оправдано отдают предпочтение личному транспорту, снова коснусь транспортных проблем", - написал он.

По мнению Броневицкого, новые многоуровневые развязки помогут водителям избегать постоянных пробок.

"Что делать, если нет возможности расширять определенные улицы и увеличивать количество полос на дорожном полотне? Для избежания заторов мы в проекте Генплана Киева предусматриваем строительство многоуровневых транспортных развязок", - говорит он.

Особое внимание уделено спальным районам. Поэтому строительство развязок "целесообразно именно в периферийной части города и на левом берегу", для того, чтобы "уменьшить нагрузки от внутреннего транзитного транспорта на уличную сеть в центральной и частично в срединной зоне города".

Где именно появятся многоуровневые развязки?

Проектом Генерального плана города Киева предусмотрено строительство многоуровневых транспортных развязок:

  • на Харьковской площади
  • на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой
  • на проспекте Романа Шухевича
  • на улице Братиславской
  • на улице Оноре де Бальзака
  • на Дарницкой площади
  • на улице Привокзальной
  • возле станции метро "Черниговская"
  • на проспекте Академика Палладина
  • на Большой Окружной дороге
  • на площади Валерия Марченко

"В очередной раз подчеркиваю, что многоуровневые развязки не помешают нам создавать разветвленную систему общественного транспорта, который, по нашему проекту, будет играть ведущую роль в перевозке пассажиров", - пообещал Броневицкий.

За час - через весь город: в Киеве построят 11 многоуровневых развязок (список)

В Киеве построят 11 многоуровневых развязок (facebook.com/SerhiyBronevitsky)

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Отметим, что в генплане Киева значится, что в ближайшие 7 лет должно появиться 14 станций.

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