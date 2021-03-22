За годину - через усе місто: у Києві побудують 11 багаторівневих розв’язок (список)

Генплан Києва передбачає будівництво 11 багаторівневих транспортних розв'язок у місті до 2040 року. Це, на думку міських чиновників, дозволить проїхати з одного кінця ста до іншого ледь не за одну годину.

Про таку ідею розповів директор Інституту Генерального плану міста Києва Сергій Броневицький на своїй сторінці у Facebook .

"Сьогодні, коли в умовах локдауну кияни цілком виправдано віддають перевагу особистому транспорту, знову торкнуся транспортних проблем", - написав він.

На думку Броневицького, нові багаторівневі розв'язки допоможуть уникати водіям постійних заторів.

"Що робити, якщо нема можливості розширювати певні вулиці та збільшувати кількість смуг на дорожньому полотні? Для уникнення заторів ми у проєкті Генплану Києва передбачаємо будівництво багаторівневих транспортних розв’язок", - каже він.

Особлива увага приділена спальним районам. Тому будівництво розв'язок "доцільне саме у периферійній частині міста та на лівому березі", для того, аби "зменшити навантаження від внутрішнього транзитного транспорту на вуличну мережу в центральній та частково в серединній зоні міста".

Де саме з'являться багаторівневі розв'язки?

Проєктом Генерального плану міста Києва передбачено будівництво багаторівневих транспортних розв’язок:

на Харківській площі

на перетині вулиці Бориспільської з Харківською трасою

на проспекті Романа Шухевича

на вулиці Братиславській

на вулиці Оноре де Бальзака

на Дарницькій площі

на вулиці Привокзальній

біля станції метро "Чернігівська"

на проспекті Академіка Палладіна

на Великій Окружній дорозі

на площі Валерія Марченка.

"Вкотре наголошую, що багаторівневі розв'язки не завадять нам створювати розгалужену систему громадського транспорту, який, за нашим проєктом, відіграватиме провідну роль у перевезенні пасажирів", - пообіцяв Броневицький.

У Києві побудують 11 багаторівневих розв’язок (facebook.com/SerhiyBronevitsky)