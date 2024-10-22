Ідеальний образ нареченої: 5 трендових аксесуарів, які перетворять твоє весілля на казку

Коли сукня куплена і образ нареченої здається завершеним, саме час подивитися на аксесуари. Вони стануть ніжним доповненням вашого стилю, а також маленькою окрасою.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які 5 весільних аксесуарів обрати, щоб удосконалити образ і бути в тренді.
Чи то під впливом королівських традицій, чи від тяжіння до вінтажності, проте весільні рукавички знову повертаються на руки наречених. Мереживні, атласні чи з інших вишуканих тканин вони все набирають популярності.
Наречені, одягаючи рукавички, додають весільному образу голлівудської елегантності та особливого шарму.
Перли часто асоціюються з образом нареченої. І хоча мода на перлинні прикраси не новаторська, проте приєднувати до загального образу їх почали по-іншому.
Наречені можуть доповнювати свій образ не лише перлинними браслетами, а також різноманітними прикрасами для волосся, вишивками на фаті, взутті чи сумочці. Незалежно від того, шукаєте ви щось вишукане чи сміливе, перлини стануть вашими помічниками.
Весільні накидки (або їх ще називають кейпами) також будуть відмінним аксесуаром для вашого образу. Вони гармонійно поєднуються із сукнею нареченої, а також можуть замінити фату.
Накидка додаватиме шарму вашому образу. Її вишуканість полягає у легкості та фактурності. Ви можете обрати як простий кейп, так і розшитий мереживом, перлами чи іншими прикрасами.
Довгі накидки для нареченої (фото: bridal-space.com)
Для створення ніжного образу нареченої ідеально підійдуть різноманітні квіткові аксесуари. Гілочки для волосся, діадеми та шпильки з квітами часто прикрашають зачіски жінок на весіллі.
Квіткові аксесуари додають образу природної вишуканості. Важливою переваго цих прикрас є ще й те, що вони гармонійно поєднуються як із зібраним волоссям, так і з розпущеними пасмами.
Це може бути великий бант на сумочці нареченої, або ж на волоссі. Варіантів у вас дуже багато. Цікавим рішенням також може бути весільна фата з бантиками чи об’ємні банти на сукні.
Банти великого розміру стануть сміливим акцентом в образі нареченої. Вони гарантовано додають романтичної нотки будь-якому весільному вбранню.
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Під час написання матеріалу використані джерела: The Knot, Martha Stewart, The Bobby Pin.