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Ідеальний образ нареченої: 5 трендових аксесуарів, які перетворять твоє весілля на казку

Трендові весільні аксесуари (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Алієва

Коли сукня куплена і образ нареченої здається завершеним, саме час подивитися на аксесуари. Вони стануть ніжним доповненням вашого стилю, а також маленькою окрасою.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які 5 весільних аксесуарів обрати, щоб удосконалити образ і бути в тренді.

Рукавички

Чи то під впливом королівських традицій, чи від тяжіння до вінтажності, проте весільні рукавички знову повертаються на руки наречених. Мереживні, атласні чи з інших вишуканих тканин вони все набирають популярності.

Наречені, одягаючи рукавички, додають весільному образу голлівудської елегантності та особливого шарму. 

Рукавички - елегентний весільний аксесуар (фото: www.anabel.ua)

Перлинні прикраси

Перли часто асоціюються з образом нареченої. І хоча мода на перлинні прикраси не новаторська, проте приєднувати до загального образу їх почали по-іншому.

Наречені можуть доповнювати свій образ не лише перлинними браслетами, а також різноманітними прикрасами для волосся, вишивками на фаті, взутті чи сумочці. Незалежно від того, шукаєте ви щось вишукане чи сміливе, перлини стануть вашими помічниками. 

Обруч з перлинами (фото: inessa-salon.com.ua) 

Прикраса на шию з перлинами (фото: www.anabel.ua)

Довгі накидки

Весільні накидки (або їх ще називають кейпами) також будуть відмінним аксесуаром для вашого образу. Вони гармонійно поєднуються із сукнею нареченої, а також можуть замінити фату.

Накидка додаватиме шарму вашому образу. Її вишуканість полягає у легкості та фактурності. Ви можете обрати як простий кейп, так і розшитий мереживом, перлами чи іншими прикрасами. 

Довгі накидки для нареченої (фото: bridal-space.com)

Квіткові прикраси

Для створення ніжного образу нареченої ідеально підійдуть різноманітні квіткові аксесуари. Гілочки для волосся, діадеми та шпильки з квітами часто прикрашають зачіски жінок на весіллі.

Квіткові аксесуари додають образу природної вишуканості. Важливою переваго цих прикрас є ще й те, що вони гармонійно поєднуються як із зібраним волоссям, так і з розпущеними пасмами. 

Квіткові прикраси для волосся (фото: www.anabel.ua)

Банти

Це може бути великий бант на сумочці нареченої, або ж на волоссі. Варіантів у вас дуже багато. Цікавим рішенням також може бути весільна фата з бантиками чи об’ємні банти на сукні.

Банти великого розміру стануть сміливим акцентом в образі нареченої. Вони гарантовано додають романтичної нотки будь-якому весільному вбранню. 

Бантики додають образу романтичності (фото: www.anabel.ua)

Раніше ми розповідали, якими будуть трендові весільні сукні у 2025 році.

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Під час написання матеріалу використані джерела: The Knot, Martha Stewart, The Bobby Pin.

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