Станьте найкрасивішою нареченою: названо тренди весільних суконь у 2025 році

Вибір сукні нареченої - один з найважливіших етапів підготовки до весілля. Жінці в ній хочеться виглядати особливо розкішно та елегантно, а також не відставати від вказівок моди.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про тренди весільних суконь у 2025 році.

Бантики

Якщо вас приваблюють бантики на сукнях, то це хороший варіант для вбрання нареченої. Будуть модними як ніжні бантики у нижній частині спини, так і вишукані кристалічні бантики на рукавах та ліфі.

Бантики додаватимуть вінтажності та кокетливості образу нареченої.

Весільна сукня з бантиком (фото: alissia.com.ua)

Елементи квіткових аплікацій

Сукні з тканинними аплікаціями стануть популярними на весіллях в 2025 році. Важливо вибрати вдалий акцент, щоб ефектно підкреслити форми. Ви можете обрати сукню з елегантною напівпрозорою спиною з квітами або ж з квітковими аплікаціями на рукавах.

Найкраще ніжність вдається передати зображенням квітів, тому тканинні аплікації цікаво вписуються в образ нареченої.

Сукні з квітковими аплікаціями (фото: alissia.com.ua)

Корсети

Корсет вважається дуже привабливою і жіночною частиною весільної сукні. Він може бути красивим елементом сукні, а також чудово поєднується зі спідницями чи штанами як окрема одиниця.

Корсетні сукні створені для красивого підкреслення вашої талії та фіксації форм. Такий стиль не лише додає романтичності образу, але й забезпечує зручність.

Трендові корсетні сукні (фото: alissia.com.ua)

Гострі вирізи

Такі вирізи додаватимуть образу нареченої драматичності та вишуканості. Якщо ви можете сміливо заявити про себе, то гострий виріз на сукні приверне зацікавлені погляди.

Такий фасон ще має одну важливу особливість: виріз з гострими кутами красиво відкриває вашу шию і робить акцент на обличчя.

Сукня з гострим вирізом (фото: alissia.com.ua)

Сукні з низькою талією

Якщо талія сукні розташовується трішки нижче вашої природної талії, це створює візуальне подовження вашого силуету. Така сукня стане ідеальним вибором для наречених, які хочуть трохи приховати недоліки своєї фігури.

Занижена талія на весільній сукні плавно переходить у спідницю, що робить ваш образ витонченим.

Занижена талія на весільній сукні (фото: alissia.com.ua)