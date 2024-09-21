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Станьте найкрасивішою нареченою: названо тренди весільних суконь у 2025 році

Субота 21 вересня 2024 12:33
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Станьте найкрасивішою нареченою: названо тренди весільних суконь у 2025 році Тренди весільних суконь у 2025 році (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Алієва

Вибір сукні нареченої - один з найважливіших етапів підготовки до весілля. Жінці в ній хочеться виглядати особливо розкішно та елегантно, а також не відставати від вказівок моди.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про тренди весільних суконь у 2025 році.

Бантики

Якщо вас приваблюють бантики на сукнях, то це хороший варіант для вбрання нареченої. Будуть модними як ніжні бантики у нижній частині спини, так і вишукані кристалічні бантики на рукавах та ліфі.

Бантики додаватимуть вінтажності та кокетливості образу нареченої.

Станьте найкрасивішою нареченою: названо тренди весільних суконь у 2025 роціВесільна сукня з бантиком (фото: alissia.com.ua)

Елементи квіткових аплікацій

Сукні з тканинними аплікаціями стануть популярними на весіллях в 2025 році. Важливо вибрати вдалий акцент, щоб ефектно підкреслити форми. Ви можете обрати сукню з елегантною напівпрозорою спиною з квітами або ж з квітковими аплікаціями на рукавах.

Найкраще ніжність вдається передати зображенням квітів, тому тканинні аплікації цікаво вписуються в образ нареченої.

Станьте найкрасивішою нареченою: названо тренди весільних суконь у 2025 роціСтаньте найкрасивішою нареченою: названо тренди весільних суконь у 2025 роціСукні з квітковими аплікаціями (фото: alissia.com.ua)

Корсети

Корсет вважається дуже привабливою і жіночною частиною весільної сукні. Він може бути красивим елементом сукні, а також чудово поєднується зі спідницями чи штанами як окрема одиниця.

Корсетні сукні створені для красивого підкреслення вашої талії та фіксації форм. Такий стиль не лише додає романтичності образу, але й забезпечує зручність.

Станьте найкрасивішою нареченою: названо тренди весільних суконь у 2025 роціСтаньте найкрасивішою нареченою: названо тренди весільних суконь у 2025 роціТрендові корсетні сукні (фото: alissia.com.ua)

Гострі вирізи

Такі вирізи додаватимуть образу нареченої драматичності та вишуканості. Якщо ви можете сміливо заявити про себе, то гострий виріз на сукні приверне зацікавлені погляди.

Такий фасон ще має одну важливу особливість: виріз з гострими кутами красиво відкриває вашу шию і робить акцент на обличчя.

Станьте найкрасивішою нареченою: названо тренди весільних суконь у 2025 роціСукня з гострим вирізом (фото: alissia.com.ua)

Сукні з низькою талією

Якщо талія сукні розташовується трішки нижче вашої природної талії, це створює візуальне подовження вашого силуету. Така сукня стане ідеальним вибором для наречених, які хочуть трохи приховати недоліки своєї фігури.

Занижена талія на весільній сукні плавно переходить у спідницю, що робить ваш образ витонченим.

Станьте найкрасивішою нареченою: названо тренди весільних суконь у 2025 роціСтаньте найкрасивішою нареченою: названо тренди весільних суконь у 2025 роціЗанижена талія на весільній сукні (фото: alissia.com.ua)

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Під час написання матеріалу використані джерела: Martha Stewart, Brides, Bridal Atelier Montclair.

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