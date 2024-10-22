Идеальный образ невесты: 5 трендовых аксессуаров, которые превратят твою свадьбу в сказку

Перчатки

То ли под влиянием королевских традиций, то ли от тяготения к винтажности, но свадебные перчатки снова возвращаются на руки невест. Кружевные, атласные или из других изысканных тканей они все набирают популярность.

Невесты, одевая перчатки, придают свадебному образу голливудской элегантности и особго шарма.

Перчатки - элегентный свадебный аксессуар (фото: www.anabel.ua)

Жемчужные украшения

Жемчуг часто ассоциируется с образом невесты. И хотя мода на жемчужные украшения не новаторская, тем не менее присоединять к общему образу их начали по-другому.

Невесты могут дополнять свой образ не только жемчужными браслетами, но и разнообразными украшениями для волос, вышивками на фате, обуви или сумочке. Независимо от того, ищете ли вы что-нибудь изысканное или смелое, жемчужины станут вашими помощниками.

Обруч с жемчужинами (фото: inessa-salon.com.ua)

Украшение на шею с жемчужинами (фото: www.anabel.ua)

Длинные накидки

Свадебные накидки (или еще их называют кейпами) также будут отличным аксессуаром для вашего образа. Они гармонично сочетаются с платьем невесты, а также могут заменить фату.

Накидка будет придавать шарма вашему образу. Ее изысканность состоит в легкости и фактурности. Вы можете выбрать как простой кейп, так и расшитый кружевом, жемчугом или другими украшениями.

Длинные накидки для невесты (фото: bridal-space.com)

Цветочные украшения

Для создания нежного образа невесты идеально подойдут всевозможные цветочные аксессуары. Веточки для волос, диадемы и шпильки с цветами часто украшают прически женщин на свадьбе.

Цветочные аксессуары придают образу естественной изысканности. Важным преимуществом этих украшений является еще и то, что они гармонично сочетаются как с собранными волосами, так и с распущенными прядями.

Цветочные украшения для волос (фото: www.anabel.ua)

Банты

Это может быть большой бант на сумочке невесты или же на волосах. Вариантов у вас очень много. Интересным решением может быть свадебная фата с бантиками или объемные банты на платье.

Банты большого размера станут смелым акцентом в образе невесты. Они гарантированно добавляют романтической нотки любому свадебному наряду.

Бантики придают образу романтичности (фото: www.anabel.ua)