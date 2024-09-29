Чому наречену заведено переносити через поріг дома та інші забобони про весілля

Весільні забобони - це старовинні традиції та вірування, які пов’язані з укладенням шлюбу в різних культурах. Багато наречених дотримуються цих забобонів, щоб уникнути неприємностей і забезпечити щасливе життя разом.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало список із п'яти забобонів про весілля, у які донині вірять люди.

Носіння вуалі

Традиція носіння вуалі на весіллі має давнє коріння і бере початок ще з часів Стародавнього Риму. Вуаль слугувала не лише декоративним елементом, а й виконувала важливу захисну функцію.

Наречена одягала щільну, майже непрозору тканину, прямуючи до вівтаря, вважаючи, що це допоможе сховати її від заздрісних злих духів, які могли завдати шкоди або зруйнувати її майбутнє щастя. Вуаль також символізувала скромність і чистоту нареченої, і цей звичай з часом поширився на багато інших культур і зберігся до наших днів.

Не бачити одне одного до весілля

Забобон про те, що наречений і наречена не повинні бачити один одного перед весіллям, походить із часів, коли шлюби укладалися за домовленістю. Вважалося, що якщо молодята зустрінуться до церемонії, це може дати їм можливість передумати і скасувати весілля.

Однак у сучасному світі цей звичай поступово втрачає своє значення. Багато пар не тільки зустрічаються перед церемонією, але й організовують спільні фотосесії, вважаючи це романтичним початком свого весільного дня.

Ножі як весільні подарунки

Згідно з фольклорними віруваннями, дарувати ножі на весілля вважається поганою прикметою, оскільки вони символізують розрив стосунків або сварки.

Щоб уникнути цієї негативної енергії, якщо ножі все ж є в реєстрі подарунків, наречені можуть "купити" їх у дарувальника, символічно віддавши копійку. Це перетворює подарунок на покупку, знімаючи з нього негативне значення.

Перенесення нареченої через поріг

Звичай переносити наречену через поріг бере свій початок у середньовічній Європі. Тоді вважалося, що наречена може бути легко піддана впливу злих духів, які можуть увійти через підошви її взуття.

Щоб захистити новоспечену дружину від цієї небезпеки, наречений ніс її на руках через поріг їхнього нового дому, символічно оберігаючи її від негативної енергії.

Павук на весільній сукні

Знайти павука на своїй весільній сукні може здаватися жахом для багатьох наречених, але за англійськими повір'ями це вважається добрим знаком.

Вважається, що ця маленька істота приносить удачу та багатство у нову сім'ю, і її поява на сукні обіцяє щасливе та заможне подружнє життя.

Використання прізвища чоловіка до весілля

Існує повір'я, що використання прізвища чоловіка до весілля може принести невдачу або навіть спричинити скасування самого весілля. Згідно з забобонами, наречена "випробовує долю", коли пише нове прізвище чи монограму до офіційного укладення шлюбу.