Чапкис станцевал последний вальс с дочерью в больнице: "был почти без сознания"

"Он был уже почти без сознания. Я ему поставила вальс, и он вдруг ожил, и я с рукой станцевала весь вальс с ним. Он меня сопровождал взглядом, хотя это было почти безжизненно", - рассказала Лилия Чапкис со слезами на глазах.

По ее словам, отец понимал, что она с ним делала движения вальса. После этого он обратился к ней.

"Он положил руку на грудь и сказал: "А я так не могу". Он понимал, что он уже не может. Эта фраза у меня останется навсегда", - вспомнила она.

Сын Чапкиса Грег, который живет в США, где открыл собственную хип-хоп школу, рассказал об отцовских установках. По его словам, папа всегда ему говорил быть хорошим человеком, и с уважением относится к людям.

"У нас это в крови. Будем продолжать его дело", - добавил Грег.

Григорий Чапкис станцевал последний вальс с дочерью в больнице (видео: YouTube)