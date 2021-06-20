Чапкіс станцював останній вальс з дочкою в лікарні: "був майже без свідомості"

"Він був уже майже без свідомості. Я йому поставила вальс, і він раптом ожив, і я з рукою станцювала весь вальс з ним. Він мене супроводжував поглядом, хоча це було майже мляво", - розповіла Лілія Чапкіс зі сльозами на очах.

За її словами, батько розумів, що вона з ним робила рухи вальсу. Після цього він звернувся до неї.

"Він поклав руку на груди і сказав:"А я так не можу". Він розумів, що він вже не може. Ця фраза у мене залишиться назавжди", - згадала вона.

Син Чапкіса Грег, який живе в США, де відкрив власну хіп-хоп школу, розповів про батьківські установки. За його словами, тато завжди йому говорив бути хорошою людиною, і з повагою ставиться до людей.

"У нас це в крові. Будемо продовжувати його справу", - додав Грег.

Григорій Чапкіс станцював останній вальс з дочкою в лікарні (відео: YouTube)