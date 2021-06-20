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Чапкіс станцював останній вальс з дочкою в лікарні: "був майже без свідомості"

Автор: Роман Мирончук

Григорій Чапкіс помер 13 червня 2021 року в віці 91 року. Знаменитий український хореограф мав велику жагу до життя і танцював до останнього. Його дочка Лілія заявила, що свій останній вальс Григорій Миколайович виконав з нею в лікарні.

Про це вона розповіла Катерині Осадчій в програмі "Світське життя".

"Він був уже майже без свідомості. Я йому поставила вальс, і він раптом ожив, і я з рукою станцювала весь вальс з ним. Він мене супроводжував поглядом, хоча це було майже мляво", - розповіла Лілія Чапкіс зі сльозами на очах.

За її словами, батько розумів, що вона з ним робила рухи вальсу. Після цього він звернувся до неї.

"Він поклав руку на груди і сказав:"А я так не можу". Він розумів, що він вже не може. Ця фраза у мене залишиться назавжди", - згадала вона.

Син Чапкіса Грег, який живе в США, де відкрив власну хіп-хоп школу, розповів про батьківські установки. За його словами, тато завжди йому говорив бути хорошою людиною, і з повагою ставиться до людей.

"У нас це в крові. Будемо продовжувати його справу", - додав Грег.

Григорій Чапкіс станцював останній вальс з дочкою в лікарні (відео: YouTube)

Нагадаємо, в останню путь Григорія Чапкіса проводили в Національній Філармонії України, що на Володимирському узвозі. Церемонія прощання почалася о 11 годині 18 червня. Легендарного балетмейстера поховали на Байковому кладовищі.

Попрощатися з ним прийшли не тільки його родичі, а й знаменитості, включаючи Влада Яму, Володимира Зеленського та Павла Зіброва.

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КиївГригорий Чапкис