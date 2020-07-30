Бывшую дачу Януковича превратили в военный объект: как сейчас выглядит резиденция

Виктор Янукович (фото: РБК-Украина)

Бывшая дача Януковича на Азовском море стала военной базой

Бывшую дачу экс-президента Украины Виктора Януковича превратили в военную базу и она остается закрытой для посторонних. Изначально вилла строилась специально для главы государства, который позже стал политическим беглецом. Домик находится в Урзуфе на Азовском море, он достаточно отдален.

Как сообщается в сюжете ТСН, на участке много сосен, чтобы Янукович прогуливался и дышал, а в море - волнорезы, чтобы купался и никто ему не мешал.

Бывшая дача Януковича (фото: censor.net.ua)

Теперь на подоконнике комплекса солдатские берцы, во дворе - ящики из-под боеприпасов, и каждое утро на территории комплекса звучит молитва националиста. Возле гаража Януковича стоят танки, а бывший кабинет для совещаний стал библиотекой. После того как Янукович сбежал из Украины, на его "даче" мало что о нем напоминает.

Сейчас здесь базируется военная база полка "Азов". В гараже бойцы сделали спортзал и утверждают, что "дух Януковича" они отсюда выбили.

Отметим, что Виктор Янукович часто обитал на этой даче в те времена, когда еще был губернатором Донецкой области.

Потом это место полюбилось его младшему сыну Виктору – по словам очевидцев, тот частенько приезжал сюда с друзьями – отдохнуть и покататься на яхте. По сравнению с Межигорьем и другими резиденциями экс-главы державы, эта дача сморится очень скромно.

Как мы ранее сообщали, студент, бросивший яйцо в Януковича, стал большой "шишкой" в Укрзализныце.