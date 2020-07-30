Колишню дачу Януковича перетворили на військовий об'єкт: як зараз виглядає резиденція

Віктор Янукович (фото: РБК-Україна)

Колишня дача Януковича на Азовському морі стала військовою базою

Колишню дачу екс-президента України Віктора Януковича перетворили на військову базу і вона залишається закритою для сторонніх. Спочатку вілла будувалася спеціально для глави держави, який пізніше став політичним утікачем. Будиночок знаходиться в Урзуфі на Азовському морі, він досить віддалений.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, на ділянці багато сосен, щоб Янукович прогулювався і дихав, а в морі - хвилерізи, щоб купався і ніхто йому не заважав.

Колишня дача Януковича (фото: censor.net.ua)

Тепер на підвіконні комплексу солдатські берці, у дворі - ящики з-під боєприпасів, і щоранку на території комплексу звучить молитва націоналіста. Біля гаража Януковича стоять танки, а колишній кабінет для нарад став бібліотекою. Після того як Янукович втік з України, на його "дачі" мало що про нього нагадує.

Зараз тут базується військова база полку "Азов". У гаражі бійці зробили спортзал і стверджують, що "дух Януковича" вони вибили звідси.

Зазначимо, що Віктор Янукович часто мешкав на цій дачі в ті часи, коли ще був губернатором Донецької області.

Потім це місце полюбилося його молодшому сину Віктору – за словами очевидців, той частенько приїжджав сюди з друзями – відпочити і покататися на яхті. Порівняно з Межигір'ям та іншими резиденціями екс-глави держави, ця дача виглядає дуже скромно.

Як ми раніше повідомляли, студент, що кинув яйце в Януковича, став великою "шишкою" в Укрзалізниці.