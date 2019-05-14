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Так не бывает: Комаровский указал на важный нюанс в режиме новорожденного

STYLERЖизнь    14.05.2019 - 07:32
Так не бывает: Комаровский указал на важный нюанс в режиме новорожденного
Доктор Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровский рассказал, какой должен быть режим дня у младенца

Доктор Комаровский рассказал родителям о некоторых нюансах, которые касаются сна новорожденных детей. Об этом детский врач написал на своей странице в Instagram.

Комаровский рассказал, что на форуме для родителей ему задали вопрос о том, может ли новорожденный ребенок без особой причины бодрствовать по 2-4 часа.

"Новорожденный, плановое кесарево, 9 дней. Не спит по 2-4 часа. Насколько это нормально?" – задали вопрос детскому доктору.

В ответ Комаровский объяснил, что подобный режим не является нормальным для новорожденного ребенка и если он так долго бодрствует, то его что-то беспокоит.

"Не очень нормально. Если новорожденный ребенок не спит по два часа подряд, у него явные проблемы. То есть его что-то беспокоит. Либо жарко, либо сухо, либо много одежды, либо опрелости, либо раздражение под подгузником. Короче говоря, вы должны искать реальную причину, которая мешает ребенку спать", - ответил Комаровский и добавил, что малыши в таком возрасте должны спать практически постоянно.

"Ребенок в таком возрасте должен спать, спать и еще раз спать. Проснуться на 10-15 минут поорать, поесть и опять спать. Не бывает такого, чтобы новорожденный ребенок, которого ничего не волнует не спит по два часа", - добавил доктор.

Напомним, ранее мы писали о том, что доктор Комаровский сделал предупреждение для родителей.

А также рассказывали о том, что Комаровский назвал самое опасное заболевание, которое провоцирует развитие смертельных болезней.

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