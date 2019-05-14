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Так не буває: Комаровський вказав на важливий нюанс в режимі новонародженого

STYLERЖиття    14.05.2019 - 07:32
Так не буває: Комаровський вказав на важливий нюанс в режимі новонародженого
Доктор Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровський розповів, яким повинен бути режим дня у немовляти

Доктор Комаровський розповів батькам про деякі нюанси, які стосуються сну новонароджених дітей. Про це дитячий лікар написав на своїй сторінці в Instagram.

Комаровський розповів, що на форумі для батьків йому поставили питання про те, чи може новонароджена дитина без особливої причини не спати по 2-4 години.

"Новонароджений, планове кесареве, 9 днів. Не спить 2-4 години. Наскільки це нормально?" – задали питання дитячому лікарю.

У відповідь Комаровський пояснив, що подібний режим не є нормальним для новонародженої дитини і якщо він так довго не спить, то її щось турбує.

"Не дуже нормально. Якщо новонароджена дитина не спить по дві години поспіль, у неї явні проблеми. Тобто її щось турбує. Або жарко, або сухо, або багато одягу, попрілості, або роздратування під підгузником. Коротше кажучи, ви повинні шукати реальну причину, яка заважає дитині спати", - відповів Комаровський і додав, що малюки в такому віці повинні спати практично постійно.

"Дитина в такому віці має спати, спати і ще раз спати. Прокинутися на 10-15 хвилин, покричати, поїсти і знову спати. Не буває такого, щоб новонароджена дитина, яку нічого не хвилює не спить по дві години", - додав доктор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що доктор Комаровський зробив попередження для батьків.

А також розповідали про те, що Комаровский назвав саме небезпечне захворювання, яке провокує розвиток смертельних хвороб.

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