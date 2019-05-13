Нельзя делать самостоятельно: Комаровский предостерег родителей

Комаровский рассказал о помощи при застревании кости в горле (фото: facebook.com/uakomar)

Доктор Комаровский рассказал о неотложной помощи в экстренных случаях

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как действовать в том случае, если у ребенка в горле застряла рыбная кость. Об этом именитый педиатр поведал на своей Instagram-странице.

По словам Комаровского, ранее предупредившего об опасности ожирения, самостоятельное извлечение рыбной кости небезопасно, поскольку кость может повредить гортань или пищевод, также ребенок может ее проглотить - в этом случае есть риск застревания в пищеводе.

"Если у вас есть возможность обратиться к врачу, не предпринимайте самостоятельных попыток извлечения", - пишет Комаровский.

Также педиатр рассказал, как оказать ребенку неотложную помощь при застревании кости в горле, и в каких случаях категорически запрещено это делать самостоятельно.

Двигательную активность малыша нужно максимально ограничить. При хорошем освещении нужно посмотреть ребенку в рот. Если кость видна, а ребенок ведет себя адекватно (не рвет, не сопротивляется и не кричит), инородное тело можно попробовать извлечь самостоятельно. Если же нет света, отсутствуют необходимые инструменты, кость не видна, тогда самостоятельно делать ничего не нужно - стоит срочно обратится к доктору. Если же кость не видно или видно, но она однозначно мелкая, стоит "протолкнуть" или отделить ее от слизистой оболочки с помощью плотной густой пищи, к примеру, хлебного мякиша. Его нужно хорошо прожевать и проглотить большой комок. Не факт, что поможет, но подобные меры безопасны.

Комаровский рассказал о помощи при застревании кости в горле (коллаж: РБК-Украина)

Напомним, Евгений Комаровский рассказал, что нужно знать о закаливании горла и предостерег родителей о неприятностях.

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К слову, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.