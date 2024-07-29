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Бюстгальтери для великих грудей: топ-3 зручні моделі

Понеділок 29 липня 2024 07:15
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Бюстгальтери для великих грудей: топ-3 зручні моделі Який бюстгальтер обрати для великих грудей (фото: Freepik)
Автор: Іванна Пашкевич

Зараз в магазинах можна знайти безліч моделей нижньої білизни, і в такому розмаїтті легко заплутатися, особливо якщо у вас пишні форми. Є три універсальні моделі бюстгальтера для великих грудей.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на які слід звернути увагу в першу чергу!

Мінімайзер

Бюстгальтер-мінімайзер є чудовим рішенням для дівчат із пишними формами. Він трохи зменшує розмір грудей завдяки спеціально розробленому поясу, який підтримує груди і розподіляє їхню вагу.

Бюстгальтери для великих грудей: топ-3 зручні моделі

Мінімайзер (фото: instagram.com/marko_bikini)

Напівспортивний бралетт

Іноді тяжкість і тиск кісточок бюстгальтера можуть спричиняти подразнення, особливо в спекотну погоду. У таких ситуаціях ми рекомендуємо звернути увагу на закритий бралетт з чашками повного покриття (full-cap), якщо у вас ще немає цього зручного бюстгальтера.

Бюстгальтери для великих грудей: топ-3 зручні моделі

Напівспортивний бралетт (фото: instagram.com/bretelka.shop.ua)

Класичний

Якщо в магазині представлені тільки класичні бюстгальтери, не хвилюйтеся - серед них теж можна знайти чудовий варіант для дівчат з великими грудьми.

Звертайте увагу на два ключові критерії: по-перше, широкі лямки, які допомагають знизити навантаження на плечі та шию, і, по-друге, велика чашка, яка не здавлює груди, але водночас забезпечує їх хорошу підтримку.

Бюстгальтери для великих грудей: топ-3 зручні моделі

Класичний бюстгальтер (фото: instagram.com/bretelka.shop.ua)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram bretelka.shop.ua, marko_bikini.

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