Як носити шовкову хустку влітку, щоб виглядати стильно: 3 ідеї, які легко повторити (відео)

Як можна носити цю річ, аби виглядати максимально стильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram блогерки Geena Hunt.

1 ідея

Пасма добре розчешіть по всій довжині, Після чого зберіть їх на потилиці за допомогою шпильки. Далі одягніть хустку навколо голови, зробивши об'ємний вузол позаду. Перед цим її кілька разів потрібно згорнути, аби хустка нагадувала рівну пов’язку.

Зібране волосся розпустіть. За бажання зробіть легкий начіс за допомогою гребінця, аби додати об'єму. Зробіть ще кілька фінальних штрихів - розправте та рівномірно розподіліть кучері, а також не забудьте про сережки та сонцезахисні окуляри.

Як носити хустку влітку (скриншот)

2 ідея

Цей спосіб відмінно підійде для спекотних днів, адже тут хустка повноцінно замінить вам головний убір, а не лише буде як аксесуар для краси. Особливо актуальною ця ідея може бути для дівчат, які носять чубчик. Зробіть його об'ємним за допомогою плойки, зберіть волосся після чого зав'яжіть хустинку класичним способом.

Далі - дістаньте наверх пасма та вкладіть їх потрібним вам чином. Зверху на хустку можна додати сонцезахисні окуляри, також гармонійно сюди "впишуться" об'ємні сережки яскравих кольорів.

Як носити хустку, щоб виглядати стильно (скриншот)

3 ідея

Це найлегший спосіб, оскільки все, що потрібно, - це зав'язати хустку поверх зачіски та зробити зручний вузол на потилиці.

Така ідея, як і дві попередні, буде модно виглядати із сонцезахисними окулярами. А ще не забудьте про легкий макіяж та аксесуари, які вам захочеться додати.

Способи, як носити хустку, щоб бути в тренді (скриншот)

Відеоінструкція

Всі ці три способи можете знайти з покроковою інструкцією у ролику нижче: