Бюджету не буде? В Україні змінюють правила вступу на деякі спеціальності

Що хочуть змінити

За словами посадовця, у МОН розробили нову концепцію фінансування вищої освіти. Відповідно до неї деякі спеціальності на 100% залишаються на фінансуванні держави, а решту - переведуть на гранти.

Серед спеціальностей з "бюджетом":

медицина

педагогіка

природничі науки тощо

Повного переліку поки немає, адже нову концепцію повинні також ухвалити депутати.

У результаті в Міністерстві передбачають, що кількість вступників, які отримають фінансову підтримку на навчання від держави збільшиться на 30-40%.

Ще однією новацією під час вступу може стати монетизація пільг. Це означає надання фінансової допомоги пільговикам після вступу. Зараз вступникам із квотами дають гарантію бюджетного місця незалежно від результатів ЗНО/НМТ. Саме цю норму й пропонують змінити.

Якщо нову концепцію приймуть, то вступ для студентів із пільгами буде відбуватися за всіма загальними правилами, але натомість їм нададуть грошову допомогу.

Скільки коштує навчання в Україні

Для аналізу візьмемо найпоширеніші спеціальності в найпопулярніших ВНЗ України.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ціни на філологічні спеціальності варіюються від 39 900 до 52 100 гривень за навчальний рік. Найдешевше коштує поглиблено вивчати українську мову та літературу. Економічний напрямок коштує від 42 000 до 70 000 гривень; маркетинг - 50 000 гривень; право - 62 000 гривень. Комп'ютерні науки коливаються в межах 30-40 000 гривень.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Навчання на економічному факультеті буде коштувати студенту 30 180 гривень і 34 485, якщо вивчати міжнародну економіку. Комп'ютерні технології можна вивчати за щонайменше 28 607 гривень на рік, а максимальна сума становить 46 289 гривень. Ціни на філологію варіюються від 36 336 до 42 587 гривень на рік. Спеціальність права є найдорожчою в ЛНУ - 46 289 гривень.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

У цьому ВНЗ ціни помітно нижчі за попередні університети. Так, наприклад, вартість за "контракт" на філології починається з 20 740 гривень і підвищується до 25 550. Економічні спеціальності також коштують 25 550 гривень незалежно від напрямку. До речі, такі самі ціни й на право, і на маркетинг.

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

У "Могилянці" рік навчання на факультеті права коштує 85 000 гривень. Мінімальна ціна на спеціальності "Інформаційні технології" становить 70 000 гривень, а максимальна - 100 000 на рік. Філологічні науки стартують із 47 000 та закінчуються 63 000 гривень на рік.

У "Києво-Могилянській академії" найдорожче навчання в Києві (скриншот: Styler)

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

За навчання на філології доведеться віддати від 43 900 гривень на рік. Економічні спеціальності та маркетинг "коштують" 39 900 гривень. Вартість навчання на юридичному факультеті становить 44 900 гривень за навчальний рік. А інформаційні технології тримаються в межах 39-44 000 гривень.