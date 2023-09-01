Бюджета не будет? В Украине меняют правила поступления на некоторые специальности

Что хотят изменить

По словам чиновника, в МОН разработали новую концепцию финансирования высшего образования. Согласно ей, некоторые специальности на 100% остаются на финансировании государства, а остальные - переведут на гранты.

Среди специальностей с "бюджетом":

медицина

педагогика

естественные науки и т. п.

Полного перечня пока нет, ведь новую концепцию должны принять депутаты.

В результате в Министерстве предполагают, что количество поступающих, которые получат финансовую поддержку на обучение от государства, увеличится на 30-40%.

Еще одной новацией при поступлении может стать монетизация льгот. Это означает предоставление финансовой помощи льготникам после поступления. Сейчас поступающим с квотами дают гарантию бюджетного места вне зависимости от результатов ВНО/НМТ. Именно эту норму и предлагают изменить.

Если новую концепцию примут, то вступление для студентов со льготами будет проходить по всем общим правилам, но им окажут денежную помощь.

Сколько стоит обучение в Украине.

Для анализа возьмем самые распространенные специальности в самых популярных вузах Украины.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Цены на филологические специальности варьируются от 39 900 до 52 100 гривен за учебный год. Дешевле всего стоит углубленно изучать украинский язык и литературу. Экономическое направление стоит от 42 000 до 70 000 гривен; маркетинг - 50 000 гривен; право - 62 000 гривен. Компьютерные науки колеблются в пределах 30-40 000 гривен.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Учеба на экономическом факультете будет стоить студенту 30 180 гривен и 34 485, если изучать международную экономику. Компьютерные технологии можно изучать не менее 28 607 гривен в год, а максимальная сумма составляет 46 289 гривен. Цены на филологию варьируются от 36 336 до 42 587 гривен в год. Специальность права является самой дорогой в ЛНУ - 46 289 гривен.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

В этом вузе цены заметно ниже предыдущих университетов. Так, например, стоимость "контракта" на филологии начинается с 20 740 гривен и повышается до 25 550. Экономические специальности также стоят 25 550 гривен независимо от направления. Кстати, такие же цены и на право, и на маркетинг.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

В "Могилянке" год обучения на факультете права стоит 85 000 гривен. Минимальная цена на специальности "Информационные технологии" составляет 70 000 гривен, а максимальная - 100 000 в год. Филологические науки стартуют с 47 000 и заканчиваются 63 000 гривен в год.

В "Киево-Могилянской академии" самое дорогое обучение в Киеве (скриншот: Styler)

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

За обучение на филологии придется отдать от 43 900 гривен в год. Экономические специальности и маркетинг стоят 39 900 гривен. Стоимость обучения на юридическом факультете составляет 44 900 гривен за учебный год. А информационные технологии держатся в пределах 39-44 000 гривен.