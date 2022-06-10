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Эти бюджетные способы помогут вывести пятна от утюга с одежды

Как выдали пятна от утюга (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто так случается, когда человек отвлекается в процессе глажки, то на рубашке появляется рыжий след от утюга.

Какие способы помогут спасти одежду - читайте ниже.

Уксус

Кислота подходит для удаления пятен, образовавшихся на плотной ткани темных цветов.

Необходимо развести столовую ложку уксуса в стакане теплой воды и обработать поврежденный участок смоченной в растворе тряпкой.

Хлорка

Такой способ подойдет для светлых льняных или хлопковых изделий.

Средство должно быть слабоконцентрированным: не добавляйте больше чайной ложки хлорки на литр воды. Смочите пострадавшее место и отстирайте одежду в стиральной машинке.

Перекись водорода

Этот способ поможет справиться со свежими пятнами от утюга.

Для этого нужно развести в стакане прохладной воды чайную ложку перекиси водорода и залить полученным раствором участок, что подгорел.

Далее нужно оставить вещи в таком виде на несколько минут, а после этого постирать.

Лимонный сок

Лимонный сок пригоден не только для кулинарных изысков. Это помощник для тех, кто не приобрел утюги с безопасной керамической подошвой.

Лимонный сок нужно выдавить в емкость далее нанести его на пятно и промочить одинаково со всех сторон.

После этого ткань замочите в горячей воде на пол часа. В результате сполосните изделие в холодной воде.

Молоко

Чтобы избавиться от подгоревших пятен на хлопке, используют молоко.

Ткань следует замочить в кислом молоке, которое разведено водой. Отметим, что кефир также отлично справится с выведением пятен;

Через час нужно прополоскать вещь под проточной водой, чтобы окончательно смыть молоко.

Ранее мы сообщали, как правильно почистить утюг.

Также, как легко удалить твердый воск из любых вещей.

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