Ці бюджетні способи допоможуть вивести плями від праски з одягу

Часто так трапляється, коли людина відволікається у процесі прасування, то на сорочці з'являється рудий слід від праски.
Яка способи допоможуть врятувати одяг - читайте нижче.
Оцет
Кислота підходить для видалення плям, що утворилися на щільній тканині темних кольорів.
Необхідно розвести столову ложку оцету в склянці теплої води та обробити пошкоджену ділянку змоченою в розчині ганчіркою.
Хлорка
Такий спосіб підійде для світлих лляних або бавовняних виробів.
Засіб має бути слабоконцентрованим: не додавайте більше чайної ложки хлорки на літр води. Змочіть постраждале місце та відперіть одяг у пральній машинці.
Перекис водню
Цей спосіб допоможе впоратися зі свіжими плямами від праски.
Для цього потрібно розвести у склянці прохолодної води чайну ложку перекис водню і залити отриманим розчином ділянку, що підгоріла.
Далі потрібно залишити речі в такому вигляді на кілька хвилин, а після цього випрати.
Лимонний сік
Лимонний сік придатний не тільки для кулінарних вишукувань. Це помічник для тих, хто не придбав праски з безпечної керамічною підошвою.
Лимонний сік потрібно видавити у місткість Далі нанести його на пляму та промочити однаково з усіх сторін.
Після цього тканину замочіть у гарячій воді на пів години. В результаті сполосніть виріб в холодній воді.
Молоко
Щоб позбутися від підгорілих плям на бавовні, використовують молоко.
Тканину слід замочити в кислому молоці, яке розведено водою. Зазначимо, що кефір також відмінно впорається з виведенням плям;
Через годину потрібно прополоскати річ під проточною водою, щоб остаточно змити молоко.
Раніше ми повідомляли, як правильно почистити праску.