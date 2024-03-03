Бюджетний сніданок для всієї родини: приготуйте пухкі млинці без яєць та молока

Вам знадобляться такі інгредієнти:

манна крупа - 250 грамів

борошно - 20 грамів

цукор - 1 столова ложка

сіль - половина чайної ложки

сухі дріжджі - 5 грамів

тепла вода (40 градусів) - 500 мілілітрів

розпушувач - 10 грамів

яблучний оцет (можна взяти звичайний) - 1 чайна ложка.

Почнемо приготування. Змішайте усі сухі інгредієнти у великій мисці. Поступово додавайте теплу воду. Одразу усю рідину вводити не потрібно, робіть це у декілька етапів і постійно перемішуйте тісто.

Потім візьміть блендер та збивайте рідину протягом 3 хвилин. Тісто має бути дуже рідким, без грудочок борошна. Накрийте миску плівкою та залиште її у теплому місці на 10-15 хвилин.

Після цього додайте до тіста розпушувач та оцет. Тісто готове - починайте смажити. Виливайте його невеликими порціями на суху та не дуже гарячу пательню. Млинці будуть смажитися лише з однієї сторони, на середньому вогні.

Визначити готовність дуже легко. Млинець просмажився, якщо його верхня сторона, яка не торкається пательні, стала повністю сухою. Після приготування розкладіть млинці окремо один від одного і дайте їм охолонути.

Потім можете подавати страву на стіл. За бажанням, млинці можна полити згущеним молоком, прикрасити фруктами та ягодами.