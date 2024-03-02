Ніжний банош зі сметаною. Автентичний рецепт, який підкорить ваше серце

Карпатський банош - популярна українська справа, яку багато хто куштував. Втім, не усі готують її вдома, адже думають, що це важко. Насправді ж приготувати ніжний та смачний банош дуже легко. До того ж увесь процес триватиме усього декілька хвилин - нічого складного!

Як приготувати ніжний банош, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт кулінара Євгена Клопотенка.

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

1 літр сметани (обирайте жирну, як мінімум 20%)

140 грамів кукурудзяної крупи

половина чайної ложки солі

150 грамів бринзи

шкварки (за бажанням).

Почнемо приготування. Візьміть сотейник та вилийте туди усю сметану, поставте каструлю на вогонь. Доведіть сметану до кипіння, але поступово. Вогонь має бути не дуже сильним. Потім додайте туди сіль.

Поступово вмішуйте кукурудзяну крупу, але при цьому зменшіть вогонь, аби він був слабеньким. Постійно помішуйте, аби банош мав рівномірну консистенцію.

Варіть страву протягом 7-10 хвилин. А коли сметана з крупою загусне, жир відділиться - його треба злити. Потім вимикайте вогонь, ніжний банош на сметані готовий.

Перед подачею страви на стіл додайте бринзу. Також можна покласти у банош шкварки. Подавати цю смакоту краще гарячою, коли страва стане холодною, вона буде вже не настільки смачною.