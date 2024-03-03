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Бюджетный завтрак для всей семьи: приготовьте пышные блины без яиц и молока

Как приготовить блины без молока (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Если вы хотите блинчиков, но дома нет яиц, молока и масла, попробуйте приготовить оригинальный вариант этого блюда на манной крупе. Вы будете удивлены, насколько это вкусно, дешево и легко.

Как приготовить нежные блины без яиц, масла и молока, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, появившееся на YouTube-канале Лилии Цвит.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • манная крупа - 250 граммов
  • мука - 20 граммов
  • сахар - 1 столовая ложка
  • соль - половина чайной ложки
  • сухие дрожжи - 5 граммов
  • теплая вода (40 градусов) - 500 миллилитров
  • разрыхлитель - 10 граммов
  • яблочный уксус (можно взять обычный) - 1 чайная ложка.

Начнем приготовление. Смешайте все сухие ингредиенты в большой миске. Постепенно добавляйте теплую воду. Сразу всю жидкость вводить не нужно, делайте это в несколько этапов и постоянно перемешивайте тесто.

Затем возьмите блендер и взбейте жидкость в течение 3 минут. Тесто должно быть очень жидким, без комочков муки. Накройте миску пленкой и оставьте в теплом месте на 10-15 минут.

После этого добавьте к тесту разрыхлитель и уксус. Тесто готово - начинайте жарить. Выливайте его небольшими порциями на сухую и не слишком горячую сковороду. Блинчики будут жариться только с одной стороны, на среднем огне.

Определить готовность очень просто. Блин прожарился, если его верхняя сторона, не касающаяся сковороды, стала полностью сухой. После приготовления разложите блины отдельно друг от друга и дайте им остыть.

Затем можно подавать блюдо на стол. По желанию, блины можно полить сгущенкой, украсить фруктами и ягодами.

 

Раньше мы уже рассказывали, как приготовить банош со сметаной.

Кроме того, недавно стало известно, как сделать "быстрые" маринованные грибочки.

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