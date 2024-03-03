Бюджетный завтрак для всей семьи: приготовьте пышные блины без яиц и молока

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

манная крупа - 250 граммов

мука - 20 граммов

сахар - 1 столовая ложка

соль - половина чайной ложки

сухие дрожжи - 5 граммов

теплая вода (40 градусов) - 500 миллилитров

разрыхлитель - 10 граммов

яблочный уксус (можно взять обычный) - 1 чайная ложка.

Начнем приготовление. Смешайте все сухие ингредиенты в большой миске. Постепенно добавляйте теплую воду. Сразу всю жидкость вводить не нужно, делайте это в несколько этапов и постоянно перемешивайте тесто.

Затем возьмите блендер и взбейте жидкость в течение 3 минут. Тесто должно быть очень жидким, без комочков муки. Накройте миску пленкой и оставьте в теплом месте на 10-15 минут.

После этого добавьте к тесту разрыхлитель и уксус. Тесто готово - начинайте жарить. Выливайте его небольшими порциями на сухую и не слишком горячую сковороду. Блинчики будут жариться только с одной стороны, на среднем огне.

Определить готовность очень просто. Блин прожарился, если его верхняя сторона, не касающаяся сковороды, стала полностью сухой. После приготовления разложите блины отдельно друг от друга и дайте им остыть.

Затем можно подавать блюдо на стол. По желанию, блины можно полить сгущенкой, украсить фруктами и ягодами.