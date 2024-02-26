Ця закуска моментально зникне зі столу. Готуємо "швидкі" мариновані грибочки
Гриби - чудова закуска, яка вдало доповнить будь-який стіл - як святковий, так і повсякденний. Однак не всі можуть ласувати маринованими печерицями часто, адже в магазині така страва коштує недешево. На щастя, є дуже простий та швидкий рецепт, доступний кожному.
Як швидко замаринувати гриби з морквою чи перцем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на пост із Instagram-сторінки блогерки з ніком "jane_foodbloger".
Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:
- 500 грамів печериць
- 1 морква
- 1 солодкий перець та цибулина (за бажанням)
- 3 зубчики часнику
- 3 горошинки духмяного перцю
- 2 чайні ложки цукру
- чайна ложка солі
- столова ложка маска
- 2 лаврові листки
- 3 столові ложки оцту
- суміш перців (білий, чорний червоний) - на смак.
Почнемо приготування. Очищену моркву потрібно натерти. Для цього потрібно взяти спеціальну тертку для моркви по-корейськи або нарізати коренеплід тонкою соломкою. Часник наріжте кружальцями.
Візьміть каструлю, змішайте в ній оцет, олію, всі спеції та часник. Потім викладіть гриби з морквою та перцем. Щільно закрийте каструлю кришкою і поставте її на слабкий вогонь.
Як замаринувати гриби (фото: instagram.com/jane_foodbloger)
Гриби повинні тушкуватися 10 хвилин. При цьому не відкривайте кришку, щоб рідина не випаровувалася. За 10 хвилин перемішайте гриби з маринадом, а потім залиште каструлю, щоб вона охолола.
Після цього відправте грибочки у холодильник. Вони швидко промаринуються всього за декілька годин, а в ідеалі залишити закуску на ніч, так вона ще краще просочиться спеціями.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, як приготувати котлети у тесті за перевіреним рецептом наших бабусь.
Крім цього, нещодавно стало відомо, як зробити смачні та корисні гречані оладки.