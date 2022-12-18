Бюджетний новорічний салат зі шпротами: це неймовірно смачно!

Якщо ви шукаєте новий салат для святкового столу, який усім сподобається і при цьому він не буде дуже дорогим, то спробуйте салат зі шпротами.
Особливість цього салату в тому, що його можна викласти порційно – у склянку чи салатницю. Різнокольорові продукти додадуть йому особливої пікантності.
Як приготувати такий салат, розповіли на сторінці Cook with me at home у Instagram.
З вказаних продуктів можна зробити салат на 4 склянки по 200 г. Картоплю, моркву та яйця потрібно відварити, охолодити, почистити та нарізати дрібними кубиками – у різні миски.
Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home
Зелену цибулю дрібно нарізати. З баночки зі шпротами злити масло і пом'яти рибу виделкою. Майонез помістіть в одноразовий кондитерський мішок і відріжте кінчик - так його в салат піде небагато.
Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home
Викладаємо шарами:
Верх можна прикрасити – на свій смак.
До речі, раніше ми писали про те, які салати можна приготувати на Новий рік замість Олів'є.
А ще розповідали про те, як зробити найпростіший рулет із тунця на святковий стіл.