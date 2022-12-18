Бюджетний новорічний салат зі шпротами: це неймовірно смачно!

Якщо ви шукаєте новий салат для святкового столу, який усім сподобається і при цьому він не буде дуже дорогим, то спробуйте салат зі шпротами.

Особливість цього салату в тому, що його можна викласти порційно – у склянку чи салатницю. Різнокольорові продукти додадуть йому особливої пікантності.