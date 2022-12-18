Бюджетный новогодний салат со шпротами: это невероятно вкусно!

Если вы в поиске нового салата для праздничного стола, который всем понравится и при этом он не будет очень дорогим, то попробуйте салат со шпротами.
Особенность этого салата в том, что его можно выложить порционно - в стакан или салатницу. Разноцветные продукты придадут ему особой пикантности.
Как приготовить такой салат, рассказали на странице Cook with me at home в Instagram.
Из указанных продуктов можно сделать салат на 4 стакана по 200 г. Картофель, морковь и яйца нужно отварить, охладить, почистить и нарезать мелкими кубиками - в разные миски.
Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home
Зеленый лук мелко нарезать. Из баночки со шпротами слить масло и помять рыбу вилкой. Майонез поместите в одноразовый кондитерский мешок и отрежьте кончик - так его в салат пойдет немного.
Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home
Выкладываем слоями:
Верх можно украсить - по своему вкусу.
Кстати, ранее мы писали о том, какие еще салаты можно приготовить на Новый год вместо Оливье.
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