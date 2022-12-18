Бюджетный новогодний салат со шпротами: это невероятно вкусно!

Если вы в поиске нового салата для праздничного стола, который всем понравится и при этом он не будет очень дорогим, то попробуйте салат со шпротами. Особенность этого салата в том, что его можно выложить порционно - в стакан или салатницу. Разноцветные продукты придадут ему особой пикантности.

Как приготовить такой салат, рассказали на странице Cook with me at home в Instagram.