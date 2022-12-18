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Бюджетный новогодний салат со шпротами: это невероятно вкусно!

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Воскресенье 18 декабря 2022 19:07
Бюджетный новогодний салат со шпротами: это невероятно вкусно! Оригинальный салат для новогоднего стола из шпротов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Если вы в поиске нового салата для праздничного стола, который всем понравится и при этом он не будет очень дорогим, то попробуйте салат со шпротами.

Особенность этого салата в том, что его можно выложить порционно - в стакан или салатницу. Разноцветные продукты придадут ему особой пикантности.

Как приготовить такой салат, рассказали на странице Cook with me at home в Instagram.

Ингредиенты:

  • Картофель отварной - 1 шт.
  • Шпроты - 1 банка (170 г)
  • Зеленый лук - пару перьев
  • Морковь отварная - 1 шт.
  • Горошек - 4-5 ст. ложек
  • Яйца - 2 шт.
  • Майонез - 50 г
  • Соль, перец - по вкусу

Как приготовить

Из указанных продуктов можно сделать салат на 4 стакана по 200 г. Картофель, морковь и яйца нужно отварить, охладить, почистить и нарезать мелкими кубиками - в разные миски.

Бюджетный новогодний салат со шпротами: это невероятно вкусно!

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

Зеленый лук мелко нарезать. Из баночки со шпротами слить масло и помять рыбу вилкой. Майонез поместите в одноразовый кондитерский мешок и отрежьте кончик - так его в салат пойдет немного.

Бюджетный новогодний салат со шпротами: это невероятно вкусно!

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home

Выкладываем слоями:

  • Картофель, сверху специи и сеточка майонеза
  • Шпроты, зеленый лук, сеточка майонеза
  • Морковь, немного специй, сеточка майонеза
  • Горошек, яйца, немного специй, сеточка майонеза

Верх можно украсить - по своему вкусу.Бюджетный новогодний салат со шпротами: это невероятно вкусно!

Кстати, ранее мы писали о том, какие еще салаты можно приготовить на Новый год вместо Оливье.

А еще рассказывали о том, как сделать самый простой рулет из тунца на праздничный стол.

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