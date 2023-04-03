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Бюджетні місця збільшать: на які спеціальності зможуть вступити абітурієнти

На які спеціальності збільшать бюджетні місця у ВНЗ України (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні розпочалася реєстрація школярів на НМТ – національний мультитест для випускників. Очікується, що кількість абітурієнтів у 2023 році становитиме 229 тисяч осіб. А випускників 9 класів буде більше – близько 381 тисячі осіб.

Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону, скільки буде бюджетних місць у 2023 році та на яких спеціальностях їх планують збільшити.

Бюджетні місця для абітурієнтів у 2023 році

За словами Вітренко, 30-40% абітурієнтів матимуть змогу потрапити на навчання коштом держави.

Молодший бакалавр – близько 35 тисяч бюджетних місць

Бакалавр – 77 тисяч бюджетних місць денної форми, 9 тисяч заочної форми

Медичні спеціальності – близько 1,5 місць

Майстер - 30 тисяч місць

Заступник міністра уточнив, що серед бюджетних місць орієнтовно 15-20% віддадуть пільговим категоріям.

На які спеціальності кількість бюджетних місць збільшать

2023 року МОН збільшив державне замовлення на IT-спеціальності, а також на ті, які будуть потрібні для відновлення країни. Зокрема, це:

  • Інженерні спеціальності та інженери
  • Електротехніка
  • Фізика
  • Хімія
  • Будівництво
  • Архітектура

А ось для юристів та економістів збільшувати державне замовлення у 2023 році не планують.

Важливе про НМТ у 2023 році

НМТ містить завдання з трьох предметів: обов'язково – українська мова та математика, третій – на вибір абітурієнта. На складання тесту в учнів буде 180 хвилин.

Основна сесія пройде у червні, додаткова – у липні. До додаткової сесії допустять дітей, які не змогли скласти тест у червні з поважних причин.

НМТ проводитимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) – у містах України, а також в інших країнах.

Реєстрація на НМТ розпочалася 3 квітня. Підтвердження участі у тесті та вибір предметів закінчується на початку травня.

Вступну кампанію у 2023 році заплановано на липень-серпень.

До речі, раніше ми писали про те, як зареєструватись на НМТ – покрокова інструкція.

А ще розповідали про те, у якому разі дитину можуть не допустити до складання НМТ.

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