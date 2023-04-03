Бюджетные места увеличат: на какие специальности смогут поступить абитуриенты

В Украине началась регистрация школьников на НМТ - национальный мультитест для выпускников. Ожидается, что количество абитуриентов в 2023 году составит 229 тысяч человек. А выпускников 9 классов будет больше - около 381 тысячи человек.
Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко рассказал в эфире общенационального телемарафона, сколько будет бюджетных мест в 2023 году и на каких специальностях их планируют увеличить.
По словам Витренко, 30-40% абитуриентов смогут попасть на обучение за счет государства.
Младший бакалавр - около 35 тысяч бюджетных мест
Бакалавр - 77 тысяч бюджетных мест дневной формы, 9 тысяч заочной формы
Медицинские специальности - около 1,5 мест
Магистратура - 30 тысяч мест
Замминистра уточнил, что среди бюджетных мест ориентировочно 15-20% отдадут льготным категориям.
В 2023 году МОН увеличил государственный заказ на IT-специальности, а также на те, которые будут нужны для восстановления страны. В частности, это:
А вот для юристов и экономистов увеличивать государственный заказ в 2023 году не планируют.
НМТ содержит задания по трем предметам: обязательно - украинский язык и математика, третий предмет - на выбор абитуриента. На сдачу теста у учеников будет 180 минут.
Основная сессия пройдет в июне, дополнительная - в июле. К дополнительной сессии допустят детей, которые не смогли сдать тест в июне по уважительной причине.
НМТ будут проводить в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений - временные экзаменационные центры (ТЭЦ) - в городах Украины, а также в других странах.
Регистрация на НМТ началась 3 апреля. Подтверждение участия в тесте и выбор предметов заканчивается в начале мая.
Вступительная кампания в 2023 году запланирована на июль-август.
Кстати, ранее мы писали о том, как зарегистрироваться на НМТ - пошаговая инструкция.
А еще рассказывали о том, в каком случае ребенка могут не допустить к сдаче НМТ.