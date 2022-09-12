Быстрый и вкусный томатный суп: отлично согреет в первые холодные дни

Холодные осенние дни в этом году наступили намного быстрее, чем ожидалось. И в такие дни организм начинает требовать чего-то питательного и горячего.
Быстро согреться и насытиться вам поможет быстрый томатный суп. Как его приготовить - читайте ниже.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов. Помидоры помойте и нарежьте на четвертинки, луковицу - тоже. На противень выложите помидоры, лук и чеснок. Сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.
Выпекайте овощи 30-40 минут, до мягкого состояния. Потом погрузите их в блендер, добавьте овощной бульон, свежий базилик и взбейте до однородной консистенции.
Украсить готовый суп можно тертым пармезаном и зеленью.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Возьмите мясистые помидоры с тонкой шкуркой. Сделайте два надреза крестиком и положите в миску. Залейте полностью кипятком и оставьте на 1-2 минуты. Затем сполосните холодной водой и снимите шкурку.
Удалите сердцевину и нарежьте помидоры мелкими кубиками. Лук мелко нарежьте и отправьте на сковородку, на маленький огонь.
Потом добавьте к луку помидоры и томите на небольшом огне, пока вся жидкость не уйдет. А потом залейте туда 1-2 стакана горячей воды. Дайте закипеть.
Если суп получился с кислинкой, то добавьте немного сахара. Тушите суп 15 минут на маленьком огне. Добавьте прованские травы, базилик и любые специи по вкусу.
Готовый суп взбейте блендером. При подаче можно украсить гренками, сыром и базиликом.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить шарлотку из яблок в сковороде.
А еще писали о том, как сделать заготовку горохового супа на зиму.