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Быстрые маринованные кабачки: можно кайфовать уже через 20 минут

Скриншот видео: Маринованные кабачки в считанные минуты
Автор: Светлана Мащенко

Маринованные кабачки станут отличной летней закуской. Готовить их очень быстро, а наслаждаться вкусом можно почти сразу.

Своим способом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Кабачки - 500 г
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Мед или сахар - 0,5 ст. л.
  • Уксус - 1 ст. л.
  • Петрушка - небольшой пучок
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Черный молотый перец - по вкусу

Скрин: Такими будут наши кабачки

Пошаговое приготовление

  1. Нарежьте кабачки тонкими колечками. Посолите и оставьте на 5-10 минут.
  2. Мелко нарежьте петрушку.
  3. Измельчите чеснок.
  4. Смешайте мед (сахар), чеснок, черный молотый перец, уксус и растительное масло.
  5. Слейте жидкость из кабачков.
  6. Добавьте маринад и петрушку. Перемешайте, поставьте в холодильник мариноваться минимум на 20-30 минут.

Ранее мы писали, как приготовить фаршированные бублики по рецепту простой украинки.

Также кулинар рассказала, как приготовить мясную закуску из свиной рульки.

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