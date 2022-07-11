Быстрые маринованные кабачки: можно кайфовать уже через 20 минут
Скриншот видео: Маринованные кабачки в считанные минуты
Маринованные кабачки станут отличной летней закуской. Готовить их очень быстро, а наслаждаться вкусом можно почти сразу.
Своим способом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Кабачки - 500 г
- Соль - 0,5 ч. л.
- Мед или сахар - 0,5 ст. л.
- Уксус - 1 ст. л.
- Петрушка - небольшой пучок
- Чеснок - 1-2 зубчика
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Черный молотый перец - по вкусу
Скрин: Такими будут наши кабачки
Пошаговое приготовление
- Нарежьте кабачки тонкими колечками. Посолите и оставьте на 5-10 минут.
- Мелко нарежьте петрушку.
- Измельчите чеснок.
- Смешайте мед (сахар), чеснок, черный молотый перец, уксус и растительное масло.
- Слейте жидкость из кабачков.
- Добавьте маринад и петрушку. Перемешайте, поставьте в холодильник мариноваться минимум на 20-30 минут.