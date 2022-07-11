Швидкі мариновані кабачки: можна кайфувати вже через 20 хвилин
Скріншот відео: мариновані кабачки в лічені хвилини
Мариновані кабачки стануть відмінною літньою закускою. Готувати їх дуже швидко, а насолоджуватися смаком можна майже відразу.
Своїм способом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Кабачки - 500 г
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Мед або цукор - 0,5 ст. л.
- Оцет - 1 ст. л.
- Петрушка - невеликий пучок
- Часник-1-2 зубчики
- Рослинна олія - 2 ст. л.
- Чорний мелений перець - за смаком
Скрін: Такими будуть наші кабачки
Покрокове приготування
- Наріжте кабачки тонкими кільцями. Посоліть і залиште на 5-10 хвилин.
- Дрібно наріжте петрушку.
- Подрібніть часник.
- Змішайте мед (цукор), часник, чорний мелений перець, оцет і рослинну олію.
- Злийте рідину з кабачків.
- Додайте маринад і петрушку. Перемішайте, поставте в холодильник маринуватися мінімум на 20-30 хвилин.