Готовим бублики с фаршем на сковороде: самый простой рецепт от обычной украинки
Бублики с фаршем - любимое блюдо, знакомое нам с детства. Кто-то запекает "круглячки", начиненные мясом в духовке, а для кого-то вкуснее поджаренные на сковороде.
Рецептом поделилась украинка на канале "Мои любимые рецепты".
Ингредиенты:
- бублики "сушка" - упаковка
- фарш - около 0,5 кг
- яйца - 2 шт.
- молоко - около 0,5 л
- соль, перец по вкусу
- масло для жарки
Скриншот: ингредиенты, которые понадобятся для бубликов
Пошаговое приготовление
Подготовьте ингредиенты. Замочите бублики в молоке, периодически перемешивая, чтобы они размякли равномерно.
Начините каждый разбухший бублик фаршем (подсоленным и поперченным).
Взбейте яйца с солью и перцем.
Нагрейте сковороду с маслом. Макайте каждый бублик в яичную смесь и выкладывайте на сковородку. Обжарьте с обеих сторон равномерно.
Выложите готовые бублики на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.
Наши бублики готовы! Приятного аппетита!
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