Готовим бублики с фаршем на сковороде: самый простой рецепт от обычной украинки

Бублики с фаршем - любимое блюдо, знакомое нам с детства. Кто-то запекает "круглячки", начиненные мясом в духовке, а для кого-то вкуснее поджаренные на сковороде.

Рецептом поделилась украинка на канале "Мои любимые рецепты".

Нагрейте сковороду с маслом. Макайте каждый бублик в яичную смесь и выкладывайте на сковородку. Обжарьте с обеих сторон равномерно.

Взбейте яйца с солью и перцем.

Начините каждый разбухший бублик фаршем (подсоленным и поперченным).

Подготовьте ингредиенты. Замочите бублики в молоке, периодически перемешивая, чтобы они размякли равномерно.

Скриншот: ингредиенты, которые понадобятся для бубликов

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