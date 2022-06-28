Быстрые малосольные огурцы, которые можно подавать к столу уже через 4 часа

Ингредиенты:

500 г огурцов

0,5 ст. ложки соли

1 пучок укропа

2-3 зубчика чеснока

перец (по желанию)

Пошаговое приготовление

Помойте огурцы и обрежьте в них хвостики, сложите в полиэтиленовый пакет.

В пакет с огурцами высыпьте соль, добавьте укроп, чеснок (нарезанный тонкими пластинами).

Пакет завяжите на плотный узел, хорошо встряхните огурцы (чтобы соль и специи равномерно распределились по всем огурцам) и уберите пакет в холодильник на верхнюю полку.

Каждые 30 минут доставайте пакет из холодильника и встряхивайте.

К столу огурцы можно будет подавать уже через 4 часа.

Фото: facebook.com/hozjain.ua