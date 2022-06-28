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Швидкі малосольні огірки, які можна подавати до столу вже через 4 години

Фото: Малосольні огірки (facebook.com)
Автор: Світлана Мащенко

Щоб приготувати малосольні огірки і ними поласувати, не треба витрачати багато часу. А для нашого рецепту вам не знадобиться навіть банка, адже засолити їх можна просто в пакеті.

Рецепт з'явився у Facebook "Хазяїн. Дім, сад, город".

Інгредієнти:

  • 500 г огірків
  • 0,5 ст. ложки солі
  • 1 пучечок кропу
  • 2-3 зубчики часнику
  • перець (за бажанням)

Покрокове приготування

Помийте огірки й обріжте в них хвостики, складіть в поліетиленовий пакет.

У пакет з огірками висипте сіль, додайте кріп, часник (нарізаний тонкими пластинами).

Пакет зав'яжіть на щільний вузол, добре струсіть огірки (щоб сіль і спеції рівномірно розподілилися по всіх огірках) та приберіть пакет у холодильник на верхню полицю.

Кожні 30 хвилин діставайте пакет із холодильника і струшуйте.

До столу огірки можна буде подавати вже через 4 години.

Фото: facebook.com/hozjain.ua

Раніше ми писали, чому на огірках в банках утворюється білий наліт, як цьому запобігти, і чи можна їх їсти.

Також експерти нарешті визначилися, чи можна консервувати з використанням йодованої солі.

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