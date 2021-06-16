Как быстро заснуть: ученые назвали 7 способов
У каждого человека иногда бывает, что хочется спать, но заснуть не получается. Миллионы людей в мире страдают от бессонницы и не могут найти истинную причину.
Ученые Healthline советуют придерживаться простых правил, которые помогут нормализовать режим сна.
Что поможет быстро заснуть?
Эксперты советуют попробовать метод "4-7-8", который разработал врач Эндрю Вейл. Это упражнение поможет успокоиться и расслабить нервную систему перед сном. Схема дыхания такова: сначала нужно выдохнуть весь воздух со звуком, закрыть рот и медленно вдыхать в течение 4 секунд. Далее задержать воздух на 7 секунд, затем снова выдыхать в течение 8 секунд. Упражнение надо повторить несколько раз.
Организм человека должен иметь свою систему регуляции. Если просыпаться и ложиться в одно время каждый день, внутренние часы будут поддерживать регулярный график. Взрослым нужно спать 7-9 часов.
Кроме того, если человек находится в стрессе, то ему трудно заснуть. Ученые говорят, что йога положительно влияет на качество сна. Медитация также расслабляет мозг, помогает избавиться от лишних мыслей и тревоги.
Фото: его для улучшения сна (pixabay)
По словам экспертов, еда перед сном влияет на качество сна. Блюда, которые содержат много углеводов, нарушают здоровый ночной отдых. Кроме того, жирную и тяжелую пищу следует употреблять за 4-5 часов до сна.
Спокойная музыка улучшает сон. Врачи советуют оставить в плейлисте спокойные песни, которые будут бороться с бессонницей.
Фото: музыка для улучшения сна (pexels)
Физическая активность полезна для здорового и полноценного сна. Упражнения в течение дня помогут преодолеть стресс, но важно придерживаться привычных нагрузок и не переусердствовать.
Некоторые люди очень чувствительны к гаджетам. Поэтому необходимо выключить все гаджеты на ночь. Телевизор, смартфон и другие приборы излучают синий свет, который в темноте влияет на мозг и глаза негативно.
Фото: гаджеты перед сном необходимо выключить (pexels)
Полезные привычки, которые помогут улучшить сон:
- Соблюдайте режим сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Не стоит нарушать режим на выходных.
- Ложитесь спать только если чувствуете себя уставшим.
- Час до сна посвятите отдыху: примите успокоительную ванну, почитайте книжку.
- Создайте удобное место для сна (стоит обеспечить тишину и уменьшить освещение, используйте удобную кровать, подушку и постель).
- Проветрите спальную комнату перед сном и установите комфортный для вас температурный режим.
Ранее мы сообщали, что ночные пробуждения многое расскажут о здоровье.