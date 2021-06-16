Як швидко заснути: вчені назвали 7 способів

У кожної людини інколи буває, що хочеться спати , але заснути не виходить. Мільйони людей у світі страждають від безсоння та не можуть знайти справжню причину.

Що допоможе швидко заснути?

Експерти радять спробувати метод "4-7-8", який розробив лікар Ендрю Вейл. Ця вправа допоможе заспокоїтись та розслабити нервову систему перед сном. Схема дихання така: спершу потрібно видихнути все повітря зі звуком, закрити рот й повільно вдихати впродовж 4 секунд. Далі затримати повітря на 7 секунд, потім знову видихати впродовж 8 секунд. Вправу треба повторити декілька разів.

Організм людини повинен мати свою систему регуляції. Якщо прокидатися і лягати в один час кожного дня, внутрішній годинник буде підтримувати регулярний графік. Дорослим потрібно спати 7-9 годин.

Окрім того, якщо людина перебуває у стресі, то їй важко заснути. Вчені кажуть, що йога позитивно впливає на якість сну. Медитація також розслабляє мозок, допомагає позбутися зайвих думок і тривоги.

Фото: його для покращення сну (pixabay)

За словами експертів, їжа перед сном впливає на якість сну. Страви, які містять багато вуглеводів порушують здоровий нічний відпочинок. Окрім того, жирну і важку їжу варто вживати за 4-5 годин до сну.

Спокійна музика покращує сон. Лікарі радять залишити в плей-листі спокійні пісні, які боротимуться з безсонням.

Фото: музика для покращення сну (pexels)

Фізична активність є корисною для здорового і повноцінного сну. Вправи впродовж дня допоможуть подолати стрес, але важливо дотримуватися звичних навантажень та не перестаратися.

Деякі люди дуже чутливі до гаджетів. Тому необхідно вимкнути усі гаджети на ніч. Телевізор, смартфон та інші прилади випромінюють синє світло, яке в темряві впливає на мозок і очі негативно.

Фото: гаджети перед сном необхідно вимкнути (pexels)

Корисні звички, які допоможуть поліпшити сон: