Как быстро замариновать шашлык: самые простые и доступные способы

Шашлык из свинины

Свинина - самое распространенное мясо для жарки шашлыка. Чтобы ускорить мариновку этого мяса, понадобится пиво.

Поместите в зип-пакет нарезанное мясо, добавьте измельченный кольцами лук, соль, кориандр, другие ваши любимые специи, тщательно перемешайте.

Затем поставьте пакет вертикально и залейте мясо темным пивом, чтобы были покрыты все ингредиенты. После этого максимальны выдавите из пакета воздух, закройте его и отправляйтесь к месту отдыха.

Шашлык из говядины

Чтобы быстро замариновать шашлык из говядины, нужно взять "правильный" кусок мяса. Лучше всего подойдут стейки. Отправьте мясо в зип-пакет, добавьте оливковое масло (1 ч. л. на один стейк), свежий или сушеный розмарин, черный молотый перец, соль по вкусу.

После чего выдавите из пакета воздух, закройте застежку. К моменту начала жарки шашлык будет замаринован.

Шашлык из баранины

Нарезанные кусочки баранины поместите в пакет с застежкой и добавьте любимые специи.

Идеальной основой маринада для такого мяса станет лук. На 1,5 кг мяса понадобится 3-4 луковицы. Нарежьте лук кольцами, помните его руками и отправьте в пакет с мясом. Чтобы максимально раскрыть аромат баранины, добавьте в нее зиру.

Обязательно выпустите воздух из пакета и плотно его закройте.