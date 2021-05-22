Шашлык нельзя сочетать с этими продуктами, чтобы не навредить здоровью

Шашлык на природе любят пожарить многие украинцы, особенно, когда за окном теплая погода, а на календаре выходной. Блюдо само по себе является тяжелым, поэтому важно подумать о гарнире, с которым его сочетать, поскольку некоторые продукты категорически не подходят к шашлыку.

Об этом в Instagram рассказала диетолог Наталья Макиенко.

С какими продуктами нельзя сочетать шашлык

Диетолог говорит, что красное мясо нельзя заедать хлебом, картофелем, лавашом и другими крахмалосодержащими продуктами.

В маринад для шашлыка нельзя добавлять майонез, кефир и любую другую молочную продукцию.

Идеальные сочетания и маринады для шашлыка

Для улучшения пищеварения к шашлыку лучше всего подойдут овощи и любая зелень.

Рецепт маринада для белого (красного) мяса

Добавьте в мясо много лука, залейте минеральной водой с газом или лимоном, соль и перец. Хорошо все перемешайте руками с мясом, чтобы лук дал сок, и оставьте мариноваться хотя бы часа за три, а лучше - на ночь.

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Маринад для шашлыка из рыбы

Возьмите соевый соус, оливковое масло, травы, специи, чеснок (по желанию). Все перемешайте и промаринуйте в течение 15-30 минут максимум до начала готовки.

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Как замариновать морепродукты для гриля

На 300-400 г морепродуктов возьмите 30 мл рафинированного оливкового масла, 1 ст. л. смеси специй из тимьяна, орегано и розмарина, соль и перец по вкусу. Мариновать нужно не более 15 минут.