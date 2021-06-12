Як швидко замаринувати шашлик: найпростіші і найдоступніші способи

Шашлик зі свинини

Свинина - найпоширеніше м'ясо для смаження шашлику. Щоб прискорити маринування цього м'яса, знадобиться пиво.

Помістіть в зіп-пакет нарізане м'ясо, додайте подрібнену кільцями цибулю, сіль, коріандр, інші ваші улюблені спеції, ретельно перемішайте.

Потім поставте пакет вертикально і залийте м'ясо темним пивом, щоб були покриті всі інгредієнти. Після цього видавіть з пакета повітря, закрийте його і вирушайте до місця відпочинку.

Шашлик з яловичини

Щоб швидко замаринувати шашлик з яловичини, потрібно взяти "правильний" шматок м'яса. Найкраще підійдуть стейки. Відправте м'ясо в зіп-пакет, додайте оливкову олію (1 ч. л. на один стейк), свіжий або сушений розмарин, чорний мелений перець, сіль за смаком.

Після чого видавіть з пакета повітря, закрийте застібку. До моменту початку смаження шашлик буде замаринований.

Шашлик з баранини

Нарізані шматочки баранини помістіть в пакет із застібкою і додайте улюблені спеції.

Ідеальною основою маринаду для такого м'яса стане цибуля. На 1,5 кг м'яса знадобиться 3-4 цибулини. Наріжте цибулю кільцями, помніть її руками і відправте в пакет з м'ясом. Щоб максимально розкрити аромат баранини, додайте в неї зіру.

Обов'язково випустіть повітря з пакета і щільно його закрийте.