Как быстро замариновать шашлык: самые простые и доступные способы

Шашлык, как правило, нужно мариновать не менее двух часов, но бывают ситуации, когда даже этого времени нет. Эксперты поделились простыми способами, как ускорить этот процесс, но при этом не испортить мясо. Просто добавьте в нарезанное мясо эти ингредиенты и смело направляйтесь в сторону природы.

Об этом пишет 24tv .

Шашлык из свинины

Свинина - самое распространенное мясо для жарки шашлыка. Чтобы ускорить мариновку этого мяса, понадобится пиво.

Поместите в зип-пакет нарезанное мясо, добавьте измельченный кольцами лук, соль, кориандр, другие ваши любимые специи, тщательно перемешайте.

Затем поставьте пакет вертикально и залейте мясо темным пивом, чтобы были покрыты все ингредиенты. После этого максимальны выдавите из пакета воздух, закройте его и отправляйтесь к месту отдыха.

Шашлык из говядины

Чтобы быстро замариновать шашлык из говядины, нужно взять "правильный" кусок мяса. Лучше всего подойдут стейки. Отправьте мясо в зип-пакет, добавьте оливковое масло (1 ч. л. на один стейк), свежий или сушеный розмарин, черный молотый перец, соль по вкусу.

После чего выдавите из пакета воздух, закройте застежку. К моменту начала жарки шашлык будет замаринован.

Шашлык из баранины

Нарезанные кусочки баранины поместите в пакет с застежкой и добавьте любимые специи.

Идеальной основой маринада для такого мяса станет лук. На 1,5 кг мяса понадобится 3-4 луковицы. Нарежьте лук кольцами, помните его руками и отправьте в пакет с мясом. Чтобы максимально раскрыть аромат баранины, добавьте в нее зиру.

Обязательно выпустите воздух из пакета и плотно его закройте.