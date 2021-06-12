Як швидко замаринувати шашлик: найпростіші і найдоступніші способи
Шашлик, як правило, потрібно маринувати не менше двох годин, але бувають ситуації, коли навіть цього часу немає. Експерти поділилися простими способами, як прискорити цей процес, але при цьому не зіпсувати м'ясо. Просто додайте в нарізане м'ясо ці інгредієнти і сміливо прямуйте в сторону природи.
Про це пише 24tv.
Шашлик зі свинини
Свинина - найпоширеніше м'ясо для смаження шашлику. Щоб прискорити маринування цього м'яса, знадобиться пиво.
Помістіть в зіп-пакет нарізане м'ясо, додайте подрібнену кільцями цибулю, сіль, коріандр, інші ваші улюблені спеції, ретельно перемішайте.
Потім поставте пакет вертикально і залийте м'ясо темним пивом, щоб були покриті всі інгредієнти. Після цього видавіть з пакета повітря, закрийте його і вирушайте до місця відпочинку.
Шашлик з яловичини
Щоб швидко замаринувати шашлик з яловичини, потрібно взяти "правильний" шматок м'яса. Найкраще підійдуть стейки. Відправте м'ясо в зіп-пакет, додайте оливкову олію (1 ч. л. на один стейк), свіжий або сушений розмарин, чорний мелений перець, сіль за смаком.
Після чого видавіть з пакета повітря, закрийте застібку. До моменту початку смаження шашлик буде замаринований.
Шашлик з баранини
Нарізані шматочки баранини помістіть в пакет із застібкою і додайте улюблені спеції.
Ідеальною основою маринаду для такого м'яса стане цибуля. На 1,5 кг м'яса знадобиться 3-4 цибулини. Наріжте цибулю кільцями, помніть її руками і відправте в пакет з м'ясом. Щоб максимально розкрити аромат баранини, додайте в неї зіру.
Обов'язково випустіть повітря з пакета і щільно його закрийте.
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